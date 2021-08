WhatsApp vernieuwt kleuren van chatbubbels en statusbalk

WhatsApp heeft een nieuwe versie vrijgegeven van haar chat-applicatie. In de nieuwste beta-versie zien we veranderingen in de chatbubbels en in de kleurstelling van de statusbalk. Welke veranderingen staan er klaar?

WhatsApp vernieuwt kleuren

WhatsApp heeft in de nieuwste beta-versie die het uitgerold heeft, WhatsApp 2.21.18.1, een aantal aanpassingen gedaan aan het design. In het ontwerp van de Android-app van WhatsApp zien we een reeks kleine aanpassingen die nu opgemerkt kunnen worden door de gebruikers. Het gaat om subtiele aanpassingen in de interface en het design van de applicatie.

De kleur groen in het chatvenster, van de chatbubbels, is aangepast. Zowel in het lichte als donkere thema is deze net een andere tint groen. Tevens heeft de statusbalk een gelijke achtergrondkleur gekregen. We zien verder dat WhatsApp de kleuren van de verzendknop/microfoon gelijk heeft getrokken in de nieuwe groene kleur als de chatbubbels. Ook de statusbalk bovenin beeld, van het startscherm heeft een andere kleur groen gekregen. Deze nieuwe kleurstijl wordt ook doorgevoerd bij de ring van status-updates en bij verschillende andere elementen in WhatsApp.

Voor nu zijn de wijzigingen alleen zichtbaar in de nieuwste beta-versie. Het zal niet gek lang meer duren totdat de nieuwe elementen ook zichtbaar zijn in de definitieve versie van WhatsApp, maar dat is nu nog niet het geval.