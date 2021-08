WhatsApp gaat je makkelijker laten overstappen van iOS naar Android

Het moet straks kinderspel zijn om met WhatsApp over te stappen van Apple iOS naar Android. Nu loop je tegen een grote muur aan als je je chats van je iPhone over wilt hevelen naar je Android-smartphone, maar dat moet gaan veranderen.

WhatsApp overzetten van iOS naar Android

Wederom nieuws over WhatsApp. Van de week schreven we al over de nieuwe emoji in WhatsApp, en nu is het tijd voor een andere nieuwe functie. Tijdens Galaxy Unpacked heeft de berichtendienst van Facebook even wat zendtijd ingepikt. Een van de grotere problemen waar gebruikers van WhatsApp tegenaan lopen wordt binnenkort aangepakt. Het gaat over het overzetten van je gesprekken in WhatsApp van Apple iOS naar een Android-toestel. Niet heel gek dat WhatsApp hiervoor wat tijd heeft gebruik tijdens de aankondiging van de Galaxy Z Flip 3 en Galaxy Z Fold 3. De functionaliteit zal namelijk als eerst beschikbaar zijn op Samsung-toestellen, welke draaien op Android 10 of hoger.

Het overdragen van berichten zou niet alleen de tekstberichten zijn, maar ook foto’s en spraakmemo’s. De eerste gebruikers kunnen er in de komende weken mee aan de slag, zo meldt WhatsApp. Volgens WhatsApp was de implementatie moeizaam. Dit omdat berichten end-to-end gecodeerd zijn en op het apparaat worden opgeslagen. Om de functionaliteit mogelijk te maken moeten zowel WhatsApp, als Android-ontwikkelaars en fabrikanten inspanningen verrichten om het mogelijk te maken.

Het is niet bekend wanneer iedereen de functionaliteit kan gebruiken.