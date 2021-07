WhatsApp brengt nieuwe Gearchiveerd-knop naar app

Stilletjes is een nieuwe functie toegevoegd aan de WhatsApp app op je Android-toestel. Vanaf nu heb je nog sneller toegang tot je gearchiveerde chats.

WhatsApp Gearchiveerd

Open je vanaf vandaag WhatsApp, dan valt op dat er het één en ander gewijzigd is in het ontwerp. Bovenin beeld is de snelkoppeling ‘Gearchiveerd’ te zien. De functie is beschikbaar gekomen middels een server-side update.

De gearchiveerde berichten zelf zijn niet nieuw in WhatsApp. Sinds 2014 is het in WhatsApp mogelijk om een chat met iemand te verbergen uit de chatlijst. Deze wordt dan verzameld in het overzicht met gearchiveerde chats. Deze vond je tot dusver altijd helemaal onderaan aan je chats. Met veel chats was het dus even scrollen hier naar. Nu heeft WhatsApp het makkelijker gemaakt om gearchiveerde berichten te bekijken. Voortaan vind je bovenaan je nieuwe optie ‘Gearchiveerd’.

Open je deze snelkoppeling voor de eerste keer, dan krijg je een korte uitleg over de functie. Zo wordt duidelijk dat je bij nieuwe berichten in gearchiveerde chats, geen melding krijgt als er een nieuw bericht in verschijnt. Wel kun je dat bij de instellingen uitschakelen, zodat je hier wel van op de hoogte wordt gehouden.

Voor de verandering in gearchiveerde chats hoef je niets te doen. WhatsApp rolt dit automatisch naar je uit.