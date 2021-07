WhatsApp komt met foto’s in hoge kwaliteit en nieuwe link-previews

WhatsApp bereidt verschillende verbeteringen voor. Het wordt mogelijk om in de hoogste kwaliteit foto’s door te sturen; en ook wordt er gewerkt aan grotere link-previews.

WhatsApp: foto’s in hoge kwaliteit

Verstuur je nu een foto via WhatsApp, dan wordt er altijd gerommeld met de kwaliteit hiervan. Foto’s worden gecomprimeerd wat zorgt voor databesparing. Dit heeft dus invloed op de fotokwaliteit. Nu lijkt het erop dat WhatsApp eindelijk werkt aan een optie waarmee foto’s in hoge kwaliteit verzonden kunnen worden. De informatie hierover wordt uit de doeken gedaan door Wabetainfo.

Bij de nieuwe instelling krijg je drie opties; Automatisch – waarmee het algoritme bepaalt welke compressie het beste is voor een foto. Verder kun je nog kiezen uit beste kwaliteit en kun je kiezen voor databesparing.

Link-previews

Telegram biedt al zolang grote link-previews, met een grote foto die terugkomt op een pagina waarnaar gelinkt wordt. Bij WhatsApp is dat anders; en zien we alleen de titel van de pagina, samen met een zin van de inleiding. Volgens dezelfde bron komt WhatsApp binnenkort met nieuwe voorbeelden van links die uitgewisseld worden. Dan zal er ook een plaatje aan toegevoegd worden. Een impressie is hieronder te zien.

Het is niet bekend wanneer WhatsApp de nieuwe functies uitrolt.