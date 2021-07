WhatsApp rolt optie uit om deel te nemen aan begonnen videogesprekken

WhatsApp rolt een nieuwe update uit waarbij gebruikers de optie krijgen om deel te nemen aan een groepsvideogesprek dat al begonnen is. Eerder doken aanwijzingen voor de functie al op.

WhatsApp: deelnemen aan gestart videogesprek

Het wordt in WhatsApp vanaf nu mogelijk gemaakt om deel te nemen aan een videogroepsgesprek dat al eerder gestart is. Vorige week dook deze nieuwe feature al op, en vanaf nu wordt hij ook daadwerkelijk uitgerold. Bij het gelekte bericht zagen we ook een nieuw design voor de belfunctie.

Wanneer je de video-oproep hebt gemist, maar al je vrienden al wel aangesloten zijn bij het videogesprek, zie je deze terug bij gemiste oproepen. Als de oproep nog actief is, kun je ervoor kiezen om alsnog deel te nemen aan het videogesprek. Tevens is het mogelijk om tussendoor het gesprek te verlaten en later, als het gesprek nog actief is, weer deel te nemen. Je ziet op het scherm wie er allemaal deelnemen aan het gesprek, en je kunt zelf ook zien wie er verder zijn uitgenodigd.

Het is een nieuwe functie, die we bij verschillende andere apps zoals Zoom al eerder terugzagen. Nu is hij er dus ook voor WhatsApp. De feature wordt vanaf nu langzaamaan uitgerold.