Exclusief: WhatsApp voegt extra beveiliging toe als je app koppelt aan pc

WhatsApp heeft stilletjes een extra laag van beveiliging toegevoegd aan de applicatie. Wanneer je WhatsApp Desktop of WhatsApp Web wilt gebruiken, krijg je hiermee te maken.

Extra beveiliging in WhatsApp

Gebruikers van WhatsApp krijgen te maken met een extra laag van beveiliging, zo blijkt uit informatie van DroidApp. In januari kwam het nieuws naar boven dat de ontwikkelaars werkten aan een extra beveiligingslaag als je WhatsApp Web of WhatsApp Desktop wilt gebruiken. Die feature is nu stilletjes toegevoegd, zo kunnen we bevestigen.

Wanneer je gebruikt wilt maken van WhatsApp Web of WhatsApp Desktop, dien je deze te koppelen via de Android- (of iOS-) app, zoals je altijd gewend was. Tot nu toe hoefde je enkel de QR-code te scannen, verder niets. Dat verandert nu. Je dient middels biometrische authenticatie te bevestigen dat jij het bent. Dit kan dus via vingerafdruk, of via gezichtsherkenning. Mocht dat niet lukken, dan kun je dit voltooien door de pincode van de smartphone in te vullen. Op die manier moet voorkomen worden dat ongewenste personen toegang krijgen tot WhatsApp op je computer.

De functionaliteit is vanaf nu beschikbaar in de applicatie.