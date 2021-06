WhatsApp laat nu iedereen spraakberichten versneld afspelen

Een nieuwe functie is vanaf nu beschikbaar in de app van WhatsApp. Spraakberichten kunnen vanaf nu versneld afgespeeld worden, en dat kan soms best eens handig zijn.

Spraakberichten versneld afspelen

In een eerdere betaversie van WhatsApp werd het mogelijk gemaakt om spraakberichten sneller af te spelen. Nu is er goed nieuws voor iedere WhatsApp-gebruiker die graag spraakberichten stuurt. Wanneer je geen zin of tijd hebt om heel iemands’ verhaal aan te horen, kan deze functie goed van pas komen. In stilte heeft WhatsApp namelijk de optie toegevoegd om een spraakbericht te versnellen.

Je kunt een spraakbericht versnellen door op het afspelen-knopje te tikken. Vervolgens zie je links in beeld een icoontje met de tekst ‘1x’. Door daar op te tikken kun je ervoor kiezen om een bericht 1,5x of 2x sneller af te spelen. Vooralsnog is het -helaas- niet mogelijk om een spraakbericht vertraagd af te spelen.