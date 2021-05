Politie waarschuwt voor groepsinstellingen in WhatsApp: maar is dat terecht?

Op social media gaat een statusupdate rond van de Nederlandse politie. Hierbij wordt gewaarschuwd voor gewijzigde groepsinstellingen, maar klopt dat bericht wel?

WhatsApp groepsinstellingen

Verschillende wijkagenten waarschuwen op sociale netwerken voor nieuwe groepsinstellingen in WhatsApp die gewijzigd zouden zijn. Daarbij hebben ook verschillende korpsen op Facebook en Twitter dit bericht gedeeld. Daarnaast hebben we via internationale media vernomen dat in meer landen dit bericht rondgaat, waaronder in Duitsland.

Volgens de wijkagent die het bericht als eerst deelt, zou iedereen die je niet kent je toe kunnen voegen aan een groepsgesprek; ook mensen die je niet kent. Daarbij zou je hier niet van op de hoogte zijn van het feit dat je toegevoegd wordt aan een groep. Volgens het bericht levert dit gevaar op voor phishing, bugs en oplichting.

Maar klopt dit wel? Het is vooral een storm in een glas water, zoals ook AVROTROS Opgelicht meldt. We kunnen je melden dat deze instelling helemaal niet nieuw is en al zou oud is als WhatsApp groepsgesprekken aanbiedt. De suggestie die met dit bericht gewekt wordt, is dat je direct risico loopt om getroffen te worden. Dat is onzin. Als je door iemand toegevoegd wordt aan een groepsgesprek, betekent dit niet automatisch dat ze bij je contacten kunnen of je bankrekening kunnen plunderen. Hiervoor is een actie van een gebruiker nodig. Dit kan bijvoorbeeld als je een malafide link aanklikt.

De kans dat je door een vreemde aan een WhatsApp-groep wordt toegevoegd zal in de praktijk niet zo groot zijn. Daarbij, als je door een onbekend iemand aan een groep wordt toegevoegd, zal er waarschijnlijk wel een belletje gaan rinkelen. Ook is deze manier van benaderen niet heel logisch omdat het niet persoonlijk is, en er anders bij anderen in een groepsgesprek wel negatief op gereageerd zal worden.

Groepsinstellingen aanpassen

Het kan zeker geen kwaad om een blik te werpen op de instellingen voor de groepen in WhatsApp. Je kunt namelijk zelf kiezen welke privacy-instelling je hiervoor selecteert. Soms kan het wel handig zijn als iemand, die niet in je contactenlijst staat, je toevoegt aan een groep. Bijvoorbeeld voor werk, een cadeau of om een andere reden.

De instellingen kun je via onderstaande instellingen aanpassen.

Open WhatsApp Tik op de drie puntjes, en kies ‘Instellingen’ Ga naar ‘Account’ Kies ‘Privacy’ Selecteer ‘Groepen’ Kies de instelling die je wilt

