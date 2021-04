WhatsApp krijgt binnenkort functie waarmee berichten na 24 uur automatisch verdwijnen

Eindelijk lijkt het zover. WhatsApp is in een vergevorderd stadium van het ontwikkelen van een functie waarmee na een bepaalde tijd berichten automatisch verwijderd kunnen worden. Het zou gaan om een periode van 24 uur.

WhatsApp berichten automatisch verdwijnen

Opnieuw nieuws over WhatsApp. Gisteren schreven we over de nieuwe voorwaarden, welke nu echt geaccepteerd zullen moeten worden. Eerder werd in WhatsApp al een optie uitgerold waarmee het mogelijk werd om berichten automatisch na 7 dagen te verwijderen uit de chats. Dit kun je per persoon zelf activeren. De optie lijkt binnenkort verder uitgebreid te worden, waarbij gebruikers ervoor kunnen kiezen dat berichten na 24 uur automatisch verdwijnen. De informatie hierover is afkomstig van Wabetainfo, dat vaker op de hoogte is van nieuwe functies in WhatsApp.

Het verwijderen na 24 uur, komt beschikbaar naast de 7 dagen-keuze. Indien ingesteld hoef je niks te doen, berichten die zijn verzonden en zijn afgeleverd na 24 uur worden automatisch verwijderd. Het werkt voor zowel groepsgesprekken als individuele gesprekken.

De functie zal binnenkort uitgerold worden, al is nu nog niet bekend wanneer dit precies staat te gebeuren. In eerste instantie zal WhatsApp de nieuwe feature eerst toevoegen aan een beta-versie en daarna pas aan de definitieve versie die uit de Google Play Store gedownload kan worden. Telegram is een alternatief voor WhatsApp, en deze chat-app biedt al sinds jaar en dag uitgebreide opties aan voor het laten verdwijnen van berichten.