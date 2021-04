WhatsApp krijgt mogelijkheid om audio-appjes versneld af te spelen

Het is een veelgevraagde functie, en nu lijkt hij er eindelijk te komen. Het wordt in WhatsApp mogelijk om spraakberichten versneld af te spelen. De functie is nu opgedoken in de beta-versie van de dienst.

WhatsApp spraakberichten versneld afspelen

De beta-versie van WhatsApp krijgt een handige verbetering, die we binnenkort in de definitieve versie van WhatsApp terug zullen gaan zien. Het wordt mogelijk gemaakt om spraakberichten versneld af te spelen. Handig als de verzender van het audiobericht niet zo snel praat, of wanneer je zelf het even snel wilt luisteren.

In de beta-versie is te zien dat het mogelijk is om spraakberichten sneller af te spelen. Door op ‘1x’ te tikken, kun je nogmaals tikken om de audio 1,5x versneld af te spelen en nog een keer tikken om 2x versneld af te spelen. Op dit moment is het niet mogelijk om audio-appjes vertraagd af te spelen.

De versnel-functie voor de audio-appjes worden gefaseerd uitgerold naar de beta-gebruikers. Dat je de nieuwste versie hebt, brengt niet automatisch het geluk dat je ook direct de functie kunt gebruiken. Zo zien we hem nog niet direct op de redactie terug, maar weet in ieder geval dat WhatsApp er aan werkt!