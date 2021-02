WhatsApp bestaat 12 jaar: is de groei eraf?

WhatsApp heeft bekend gemaakt dat ruim twee miljard mensen actief gebruik maken van WhatsApp. Maar zo hard als eerst stijgt de app niet meer. Wat is er aan de hand?

WhatsApp groei

WhatsApp is het jaar 2021 niet bepaald lekker begonnen. Dat begon met de nieuwe algemene voorwaarden, en deze maand gaf WhatsApp aan dat ze het eigenlijk allemaal anders hadden aan moeten pakken. Daarbij krijgen gebruikers wat meer tijd, maar ga je er niet mee akkoord, dan zal vanaf 15 mei WhatsApp stoppen met werken. Voor niet-EU gebruikers verandert er echter niet echt wat aan deze voorwaarden waar juist zoveel over te doen is.

Op social media laat WhatsApp nu weten dat het inmiddels ruim twee miljard gebruikers telt. Vorig jaar gaf WhatsApp aan dat het haar twee miljardste gebruiker heeft verwelkomd. Hiermee merkt Tweakers op dat het voor het eerst is dat WhatsApp een gebruikersaantal noemt, dat niet hoger ligt dan de vorige keer. Gezamenlijk worden meer dan 100 miljard berichten gestuurd en wordt er iedere dag een miljard keer gebeld met elkaar via WhatsApp, zo stelt de berichtendienst trots. Het aantal berichten per persoon, per dag komt daarmee uit op gemiddeld 50.

Het lijkt er dus op dat de groei minder groot is dan voorheen. Eerder bleek uit onderzoek dat 95 procent van de Nederlanders WhatsApp geïnstalleerd heeft op zijn of haar smartphone. Hier in Nederland lijkt dus al nauwelijks ruimte te zijn voor verdere groei; omdat het al tegen het plafond zit.

