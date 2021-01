WhatsApp wil zorgen wegnemen: uitstel voor nieuw privacybeleid

Het was een rumoerige week voor WhatsApp. De berichten-app begon met het vertonen van de nieuwe voorwaarden, en dat kwam de dienst duur te staan. Nu heeft Facebook besloten de datum voor het ingaan van het nieuwe privacybeleid op te schuiven, om de zorgen weg te nemen.

Nieuw WhatsApp privacybeleid komt later

We hebben van de week al een hoop gehoord en gezien over het nieuwe privacybeleid van WhatsApp. De nieuwe voorwaarden geven Facebook nog meer mogelijkheden. Gebruikers stapten in grote getalen over naar andere diensten zoals Signal en Telegram. Blijkbaar schrok WhatsApp daar flink van, want later volgde een verklaring waarin WhatsApp aangaf dat het toch wel allemaal mee zou vallen. Berichten blijven privé en zijn niet voor anderen inzichtelijk.

Volgens WhatsApp is er veel verwarring over de nieuwe voorwaarden. Om die reden is de datum waarop de nieuwe servicevoorwaarden ingaan verplaatst. In plaats van 8 februari is nu gekozen voor 15 mei 2021. Daarnaast legt de dienst uit dat het nooit het plan was om accounts te verwijderen, en dit zal ook niet in de toekomst gebeuren. Door de datum te verplaatsen moeten gebruikers langer de tijd krijgen om zich in te lezen in de voorwaarden. In de tussentijd wil WhatsApp ook meer duidelijkheid te geven over de manier van privacy en beveiliging in WhatsApp.