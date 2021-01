WhatsApp gaat archiveer-functie veranderen naar ‘lees later’

Er staat een nieuwe wijziging te wachten voor WhatsApp. Waar het de laatste dagen vooral ging over de nieuwe voorwaarden, gaat het nu over de lees later-functie.

Archiveren wordt lees later

In de nieuwste bèta-versie van WhatsApp is een aanwijzing gevonden voor een wijziging in de chat-app. WhatsApp gaat dingen veranderen in de functies. Het heeft betrekking op de archiveer-functie die je nu kunt gebruiken om chats uit je chatlijst te verbergen. Ze komen dan terecht in een apart scherm, welke je kunt bereiken aan de onderkant van je scherm.

In de code van de nieuwste versie komt naar voren dat WhatsApp de archiveer-functie wil hernoemen naar ‘Read later’, ofwel ‘lees later’. Deze functie komt dan ook niet meer onderaan, maar bovenaan in de gesprekkenlijst. Wanneer deze optie aangetikt wordt, krijg je kort de uitleg over wat je hiermee kunt. Je kunt er berichten naartoe verplaatsen die je later wilt bekijken. In de tussentijd ontvang je daarvan ook geen meldingen.

Mocht je de oude archiveer-functie willen blijven gebruiken, nadat de nieuwe beschikbaar komt, is dat geen probleem. WhatsApp zal je via de instellingen de mogelijkheid geven om de bekende archiveer-functie in te stellen in plaats van ‘lees later’.

Het is op dit moment niet duidelijk wanneer WhatsApp de nieuwe functie uitrolt.