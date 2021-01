Signal domineert app-lijst in Play Store door gewijzigde voorwaarden WhatsApp

Chat-app Signal profiteert flink van de veranderende voorwaarden van rivaal WhatsApp. Facebook heeft het privacybeleid van de groengekleurde chat-app aangepast, en lijken mensen massaal te zoeken naar een berichtendienst die hun privacy een stuk serieuzer neemt.

Signal in de lift

De populariteit van Signal zit flink in de lift. In de Google Play Store staat de chat-applicatie die bekend staat om haar privacyvriendelijkheid op een eerste plaats. Niet alleen in de Google Play Store neemt Signal de eerste plaats in, ook in de Apple App Store domineert de blauwgekleurde dienst de hitlijst. Dit gaat op voor veel landen, in sommige andere landen zien we in ieder geval een top 3-notering van Signal in de downloads.

Dat het aantal downloads van Signal zo flink stijgt, komt niet zomaar uit de lucht vallen. WhatsApp kwam vorige met nieuwe algemene voorwaarden, waarbij Facebook vergaande mogelijkheden krijgt tot het verzamelen van data. Ondanks dat Signal ook in Nederland op 1 staat, hoeven we in Nederland niet direct bang te zijn. Dankzij een regelgeving van de Europese Unie mag Facebook niet op de benoemde manier haar data verzamelen. Toch is het zeker niet uitgesloten dat WhatsApp op de rand van de wet zal lopen en zo toch meer gegevens wil verzamelen.

Voordelen Signal

Signal is gratis te gebruiken en kent een openbare code, waardoor deze door iedereen gecontroleerd kan worden. Signal staat bekend als een sterk alternatief voor WhatsApp waarbij berichten end-to-end versleuteld zijn. Daarnaast worden geen gegevens verzameld over gebruikers en gesprekken. Een ander voordeel is dat het ook mogelijk is om groepsgesprekken te hebben, net als video- en telefoonoproepen. Net als bij WhatsApp kun je de dienst gebruiken op een Windows of Mac-computer.

Overigens is het nog wel de vraag of de populariteit van Signal stand kan houden. Toen Facebook WhatsApp overnam steeg de populariteit van Telegram gigantisch. Echter zal er altijd een (hele) grote groep vast willen houden aan WhatsApp en niet openstaan om een andere berichtendienst te proberen. WhatsApp is daarvoor té ingeburgerd.