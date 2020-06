Chat-app Signal krijgt mogelijkheid tot vervagen gezichten

Chat-apps zijn er in overvloed, waarbij WhatsApp natuurlijk de bekendste is. De op privacy-gerichte chat-app Signal voegt nu een nieuwe functie toe; het blurren van gezichten.

Signal met blurren van gezichten

Signal is een bekende chat-applicatie die de focus heeft op de privacy. Nu is bekend geworden dat de app verder wordt uitgebreid met privacy-tools. Via de app kun je voortaan foto’s uitwisselen waarbij je voordat je deze verstuurt, de gezichten kunt vervagen.

In een reactie laten de ontwikkelaars weten dat de functie goed van pas kan komen in verschillende omstandigheden. Denk aan mensen die de straat op gaan om hun stem te laten horen. Met de blur-functie worden gezichten onherkenbaar gemaakt, en volgens de makers ‘is 2020 een goed jaar om je gezicht te bedekken’.

Signal kan in de fotobewerker de gezichten zelf herkennen, maar wanneer dit niet lukt, kun je ook zelf handmatig een gezicht vervagen. De bewerking van de foto gebeurt altijd op het toestel zelf, dus de foto wordt niet eerst naar een cloud gestuurd. Daarbij wordt aangegeven dat de functie ook gebruikt kan worden voor het vervagen van bijvoorbeeld een kenteken.

De update die deze functie brengt wordt vanaf nu uitgerold. Het kan even duren voor hij bij iedereen beschikbaar is.