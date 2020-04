Telegram telt 400 miljoen gebruikers en komt met nieuwe update

Er is reden voor een feestje bij de ontwikkelaars van Telegram. De chat-applicatie ziet een flinke stijging in het aantal gebruikers. De teller staat inmiddels op 400 miljoen.

Telegram met 400 miljoen gebruikers

Alternatieven voor WhatsApp zijn er genoeg en jarenlang is Telegram al een geduchte concurrent. Inmiddels telt de gratis dienst 400 miljoen gebruikers, waar dit vorig jaar nog 300 miljoen was. Het gaat om gebruikers die minimaal 1x per maand actief zijn in de app.

In maart 2018 liet Telegram weten 200 miljoen gebruikers te hebben. Volgens Telegram verwelkomt de berichtendienst iedere dag 1,5 miljoen nieuwe gebruikers. De wereldwijde lockdown zorgt er volgens de dienst voor dat er behoefte is aan een betrouwbare videocommunicatietool. Telegram zet het team van ontwikkelaars nu aan het werk om veilige groepsvideogesprekken te realiseren dit jaar. Een releasedatum kan nog niet gegeven worden.

Update

Er staat ook direct een nieuwe update klaar in de Google Play Store. Deze bevat verbeterde quizzen, een nieuw bijlagemenu met geanimeerde icoontjes, meer dan 20.000+ stickers, het toevoegen van uitleggen en timers voor quizzen en meer verbeteringen.