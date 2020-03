Telegram 6.0 uitgebracht: handige update met speciale chat-mappen

Er staat weer een grote update klaar voor Telegram. In de Google Play Store kun je nu Telegram 6.0 downloaden, een update die erg handige functies brengt.

Telegram 6.0

Als de ontwikkelaars van Telegram een update uitbrengen, is dat er meestal eentje met een hoop nieuwe features. Dat zien we nu ook terug bij Telegram 6.0. Hierin is de mogelijkheid toegevoegd om chat-mappen aan te maken. Je kan hier alle soorten berichten in opslaan, zowel uit privé-gesprekken als uit kanalen en groepen. Of je kunt filteren op alleen ongelezen berichten.

De mappen in Telegram werken het best om bepaalde chats beter zichtbaar te maken, zo stellen de ontwikkelaars. Om berichten niet te verwijderen, maar wel te bewaren kun je de archiveer-functie gebruiken om ze minder zichtbaar te maken. Chatmappen moeten het overzicht terugbrengen tussen bijvoorbeeld privégesprekken en chats over het werk. Je kunt aangeven of berichten van een bepaald iemand of vanuit een groep direct naar een map verplaatst moeten worden. Ook kun je berichten pinnen in een map, zodat deze bovenaan komen te staan. De mappen worden ook gesynchroniseerd met de desktop-versie.

Opvallend is dat we de functie nergens in de Android-app terug kunnen vinden. Het werkt wel als je deze link opent, waarbij je direct in Telegram een map aan kunt maken. Volgens Telegram komt de functie automatisch pas beschikbaar als de chats zo lang zijn dat het een rommeltje wordt.

Andere verbeteringen

Beheerders van groepen met meer dan 1000 abonnees kunnen vanaf nu gedetailleerde statistieken bekijken. Denk aan de groei en prestaties van posts. Bij het opnemen van een videobericht of spraakopname krijg je nu nieuwe animaties te zien. Verder zijn er nieuwe geanimeerde emoji, die vrienden aan moeten moedigen om veilig en gezond te blijven. Ook zijn er verschillende sticker-packs die uitgebracht zijn rondom het coronavirus.

Dobbelsteen

Een andere interessante leuke toevoeging is de dobbelsteen. Wanneer je een dobbelsteen stuurt in de chat, wordt automatisch een random getal gekozen. Je kunt bijvoorbeeld zo met je vrienden een wedstrijdje doen, van wie het hoogst gooit beslist ;-).

Update downloaden

Telegram 6.0 kan vanaf nu gedownload worden uit de Google Play Store. Dit kun je snel doen via onderstaande button. Wil je niks missen rondom DroidApp, volg het DroidApp-kanaal op Telegram.