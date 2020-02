Telegram 5.15: grote Valentijns-update met veel nieuwe functies

Als Telegram een update aflevert, dan is dat doorgaans een grote update vol verbeteringen en nieuwe functies. Dat is met de Valentijns-update ook het geval, waaronder een nieuw profiel en People Nearby 2.0. We zetten de verbeteringen in Telegram 5.15 op een rij.

Telegram 5.15 update

Er staat een nieuwe (grote) update klaar in de Google Play Store voor chat-app Telegram. De nieuwste versie van de app brengt een hoop verbeteringen en nieuwe functies met zich mee. Allereerst is er de vernieuwde profielpagina. Hiermee heb je voortaan direct toegang tot de gedeelde media, zonder nog eerst een aantal stappen te doorlopen. Met een veeg naar beneden vergroot je de profielfoto van de ander.

Ook nieuw in Telegram 5.15 is de People Nearby 2.0 functie. Je kunt overigens bij deze optie er zelf voor kiezen om deze aan of uit te zetten. Met People Nearby 2.0 kun je je profiel zichtbaar maken voor anderen, die bij je in de buurt zijn. Je kunt deze functie inschakelen via Contacten > Voeg mensen dichtbij toe. Misschien maak je hiermee wel nieuwe vrienden!

Er zijn ook verschillende media-verbeteringen in Telegram te vinden. Vanaf nu kan je snel door foto’s heengaan door op de linker- of rechterzijkant van de foto te tikken. Tot slot zijn de geanimeerde emoji verbeterd. Een enkel hartje of hartjes-gerelateerde emoji wordt voortaan groter en geanimeerd getoond.

De Valentijns-update is vanaf nu te downloaden uit de Play Store. Je kunt de app downloaden via onderstaande button. Volg je DroidApp al op Telegram?