Telegram 5.14 update uitgebracht: met Polls 2.0

Er staat een nieuwe update klaar voor chat-app Telegram. Gebruikers kunnen vanaf nu gebruikmaken van ‘Polls 2.0’. Qua mogelijkheden loopt Telegram mijlenver voor op de bekendste chat-app WhatsApp.

Telegram 5.14

In de Google Play Store hebben de ontwikkelaars van Telegram een update uitgebracht voor de toepassing. Inmiddels zijn we aangekomen bij Telegram 5.14. In deze versie zijn er voornamelijk verbeteringen terug te vinden in het maken van polls. Gebruikers krijgen hier namelijk veel meer mogelijkheden in. Telegram zelf spreekt over Polls 2.0.

Je kunt voortaan drie soorten polls maken, zien we waarop heeft gestemd, maar ook proberen het juiste antwoord te raden in een soort van quiz. We hebben de changelog van de update hieronder voor je neergezet.

Maak drie nieuwe soorten polls.

Kijk wie voor wat gestemd heeft in polls met zichtbare stemmen.

Stem voor verschillende opties in polls die meerdere antwoorden mogelijk maken.

Probeer het juiste antwoord te raden in quizachtige polls.

Gebruik @quizbot om quizzen te maken met meerdere vragen.

Bekijk de exacte voortgang van bestanden tijdens het up- of downloaden.

Wijzig het uiterlijk van de berichtbubbels.

De update voor Telegram staat nu klaar. Wist je dat je ons ook kunt volgen op Telegram, zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws en meer! Volg DroidApp op Telegram.