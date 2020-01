Telegram 5.13: grote update brengt veel verbeteringen en nieuwe functies

Er staat een nieuwe update klaar voor chat-app Telegram. Met Telegram 5.13 kunnen gebruikers profiteren van nieuwe functies en verschillende verbeteringen. Je krijgt onder andere meer opties voor het inplannen van berichten en het gebruiken van de nachtmodus.

Telegram 5.13

Het nieuwe jaar begint goed voor Telegram-gebruikers. De chat-app is met de update naar versie 5.13 uitgebreid met een reeks nieuwe functies. We vinden onder andere verbeteringen voor het inplannen van je chat-berichten. Een chatbericht kan vanaf nu ingepland worden voor het moment dat de ontvanger online komt (ofwel de app opent). Ook is de nachtmodus op verschillende gebieden verbeterd en kun je gebruikmaken van patronen en kleurverlopen in thema’s.

Verder is het mogelijk om sneller te schakelen naar de nachtmodus en bedien je vanaf Telegram 5.13 sneller de locatiekiezer. Bij het versturen van een video kun je vanaf nu ook eenvoudiger de videokwaliteit instellen. De changelog van de update hebben we hieronder voor je neergezet. Tevens krijg je leuke animaties te zien bij het gebruik van de kerstboom of sneeuwpop emoji.

De update van Telegram is vanaf nu te downloaden uit de Google Play Store. Ben je al actief op Telegram, vergeet dan zeker niet om DroidApp te volgen!