Snel nieuwjaarswensen versturen via WhatsApp en Telegram

De jaarwisseling komt er weer aan. Stuur je al je contacten apart je nieuwjaarswens of liever in één keer? Met deze tips kan je snel je vrienden en familie een gelukkig 2020 toewensen via WhatsApp en Telegram.

Gelukkig nieuwjaar via WhatsApp

Zoals met elke jaarwisseling sturen we met oud en nieuw maar al te graag de beste wensen naar elkaar. De een doet dat via WhatsApp, de ander via Telegram en de ander is gebonden aan SMS of bellen. Wij geven je een aantal tips hoe je op een snelle manier je vrienden en familie een gelukkig nieuwjaar toewenst.

WhatsApp

Via WhatsApp kan je natuurlijk individueel iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen, maar dit kan ook op een snellere manier. Je kan met de optie ‘verzendlijst’ snel een bericht naar meerdere personen sturen. De ander ziet niet dat je het naar meerdere personen hebt gestuurd, want het komt als een ‘normaal’ bericht binnen.

Bij het gebruik van de functie verzendbericht wordt als het ware een aparte lijst met contacten gebruikt. Alleen contacten die jou ook in hun telefoon hebben opgeslagen krijgen het bericht. Dus mocht iemand je telefoonnummer niet hebben opgeslagen, zal diegene het bericht niet binnenkrijgen. Wanneer ander op jouw bericht reageert, krijgen anderen die reactie niet te zien uiteraard, dat is alleen bij het gebruik van groepsgesprekken.

Tip: nu je ook GIF’jes kunt sturen naar de ander, kan je bijvoorbeeld zoeken naar GIF’jes van vuurwerk of ‘happy new year’ en deze naar de ander versturen.

Het aanmaken van een verzendlijst:

Ga in WhatsApp naar ‘menu’

Druk op ‘nieuwe verzendlijst’

Tik op de namen die je in de lijst wilt, of voer ze in middels de zoekfunctie

Klik op ‘gereed’

Klik op ‘maken’

De verzendlijst is gemaakt

Vervolgens kan je je bericht typen en versturen

Telegram

Telegram heeft inmiddels niet meer de mogelijkheid om een verzendlijst aan te maken. Wel kan je via Telegram een kanaal aanmaken waarin anderen ook elkaars bericht zien. Dus eigenlijk is het niet meer mogelijk, om via Telegram snel iedereen apart een gelukkig nieuw jaar te wensen. Anderen zien hier namelijk ook de berichten van anderen in.

Hoe wens jij je vrienden de beste wensen?

Dit bericht is voor het laatst bijgewerkt op 31 december 2019