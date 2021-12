De 5 meest onmisbare apps van 2021 volgens Stefan

Zoals je van ons gewend bent, delen we op DroidApp een mooi overzicht met de 5 meest onmisbare applicaties volgens de schrijvers. Welke Android-applicaties stonden er bij Stefan in het rijtje van meest onmisbaar? Dat lees je in dit artikel.

Onmisbare apps volgens Stefan

In dit artikel zet Stefan op een rijtje welke applicaties hij dit jaar het vaakst heeft gebruikt, of beter gezegd; welke dermate handig waren dat deze onmisbaar zijn geweest in 2021. Het was nog een moeite om hiervan vijf te selecteren, maar dit is de belangrijkste selectie.

Duolingo

Al langere tijd heb ik het doel om de Zweedse taal te leren. In januari ben ik begonnen met het leren van de Zweedse taal in Duolingo. Een ideale, gratis taal-app waarmee je het stap voor stap leert. Omdat je in een ranglijst staat en het doel is om iedere dag te leren en zo een ‘streak’ op te bouwen, leer ik braaf dagelijks mijn Zweeds. Ik merk na bijna een jaar dagelijks gebruik dat ik er echt duidelijk al veel van heb opgestoken, al zou de grammatica iets meer behandeld kunnen worden.

Komoot

De Coronacrisis heeft me doen besluiten een nieuwe fiets te kopen, eerder dit jaar. Reden genoeg om daar ook intensief gebruik van te maken. Dat kan uitstekend met de app Komoot, de applicatie die we eerder uitgebreid in de Komoot review hebben besproken. Middels Komoot plan ik via de website, of via de mobiele app de route die ik af wil leggen, voeg tussenpunten toe en zie direct wat de afstand is van de route. De tijdsduur kan aangepast worden, op basis van je eigen fietssnelheid. Je kunt met Komoot ook direct navigeren op de fiets en dat werkt uitstekend. Aanrader!

Google Maps

Ik kan niet zonder Google Maps. Voordat ik naar het werk (of weer naar huis ga) check ik de actuele verkeersdrukte. Daarnaast heb ik de Google Maps app flink gebruikt tijdens een citytrip naar bijvoorbeeld Stockholm. Voor het openbaar vervoer, voor de wandeling door de stad en om natuurlijk de weg naar een bepaalde plek te vinden. Daarbij is Street View erg handig, net als het raadplegen van (offline) kaarten.

SplenDo

Zonder taken-app ben ik nergens. Voor vrijwel elke dag heb ik de taken-app weer gevuld met taken. Hiervoor gebruik ik al jarenlang de app ‘SplenDo’, een taken-app die je taken ook kan synchroniseren met je Google-account. Aan het begin van je dag krijg je een notificatie op een zelfgekozen tijd, met daarin alle taken van die dag. Ideaal.

Polarsteps

Ik twijfelde, zet ik hier Fuelio neer, of Polarsteps. Allebei heb ik ze namelijk aardig wat keer gebruikt dit jaar. Fuelio voor het bijhouden van het brandstofverbruik, Polarsteps voor mijn vakantie. Ik kies toch voor Polarsteps. Deze reis-app van Nederlandse bodem behoort gewoon tot de uitrusting die meegaat op vakantie. Via Polarsteps kan ik een interactief dagboek bijhouden met alle gebeurtenissen, foto’s, video’s en tekst. Een ontzettend fijne app.

Het zijn niet de enige apps die ik vaak gebruikt heb in het afgelopen jaar. Ik kan al jarenlang niet zonder SwiftKey voor het typen van alle teksten. Andere veelgebruikte apps zijn de ING Bankieren app, Flitsmeister, Instagram, Flamingo, de boodschappen-app van supermarkt Plus en ook heb ik met regelmaat Bitvavo geopend op de smartphone in het afgelopen jaar.