Ieder jaar delen de schrijvers van DroidApp hun meest onmisbare apps van het afgelopen jaar. Welke applicaties hebben we het vaakst gebruikt in 2020? Dit zijn de onmisbare apps van 2020 volgens Stefan.

Onmisbare Android-apps van Stefan

Ik heb een hoop applicaties geïnstalleerd staan op mijn smartphone. Daarbij moet ik toegeven dat er genoeg apps zijn die ik een poos niet gebruik. Eigenlijk reden genoeg om de boel eens op te schonen, maar ja, hij kan zomaar eens van pas komen. Vorig jaar deelde ik mijn overzicht al met de 5 meest onmisbare apps van 2019, nu is het tijd voor een vernieuwde editie; de 5 meest onmisbare apps van 2020 volgens Stefan.

Fuelio

Fuelio is misschien wel de meest gebruikte app in het afgelopen jaar. Met deze applicatie krijg je heel goed inzicht in de brandstofkosten en het verbruik van je auto. Je maakt er stiekem voor jezelf een uitdaging van om nog wat zuiniger te rijden, wat het niet alleen leuker maakt, maar ook nét wat beter voor je portemonnee. In Fuelio kun je ook de autokosten zoals reparaties en onderhoud bijhouden en zo tot op de cent nauwkeurig zien wat je auto je nu daadwerkelijk kost. Fuelio is gratis en advertentievrij. Tevens laat het de tankstations in je omgeving zien. Een aanrader!

Google Maps

Het is misschien een beetje cliché, maar Google Maps is ongetwijfeld dé app die ik het meest heb geopend op mijn smartphone. De applicatie gebruik ik voor veel verschillende doeleinden, voor inspiratie voor een volgende reis (als dit weer kan), het bekijken van de verkeersinformatie voordat ik de deur uitga en het lezen van beoordelingen. Daarnaast kan ik me prima vermaken met Street View en het ontdekken van toffe, nieuwe plaatsen, waarover ik dan vervolgens weer kan schrijven op Tripmeister.

Wordfeud

Ik zie dat in mijn omgeving het gebruik van Wordfeud flink is toegenomen. Familieleden en vrienden leggen massaal woorden neer in de digitale variant van Scrabble. Ik doe vrolijk mee. Gelukkig heb je 72 uur de tijd om zelf een woord neer te leggen, nadat iemand zijn beurt heeft afgerond. Ikzelf heb de premium-versie maar aangeschaft omdat ik moedeloos werd van de reclames. Met de betaalde versie kun je ook statistieken inzien van hoe vaak je van anderen hebt gewonnen.

SplenDo taken-app

Ieder jaar staat deze applicatie er wel in, en ook deze keer staat hij in het lijstje van mijn onmisbare apps; SplenDo. De applicatie gebruik ik dag in dag uit voor het invullen en afvinken van mijn taken. Elke taak zet ik in de app, zodat ik er zelf niet meer aan hoef te denken. Aan het begin van de dag krijg ik een notificatie met alle taken voor die dag, wat ideaal is. Praktisch is de Google-synchronisatie, al merk ik dat die niet altijd even lekker werkt bij het wisselen van toestel (wat hier nogal eens aan de hand is). Toch blijft SplenDo voor mij onmisbaar, iedere dag.

1-2-3 Tanken

Deze Duitse app kwam dit jaar ook weer met grote regelmaat van pas; 1-2-3 Tanken. Tussen de reisbeperkingen door ben ik toch een aantal naar of door Duitsland gereden. Het is geen geheim dat het volgooien van de brandstoftank bij onze oosterburen een stuk goedkoper is dan in Nederland. Met de 1-2-3 Tanken app kun je de actuele brandstofprijzen zien in heel Duitsland. Het verschil in een dorp of stad kan zomaar een paar centen zijn, zonder ervoor te hoeven omrijden. Ook kun je mooi nog zien of je nog een tankstation tegenkomt onderweg naar Nederland.

En nog veel meer

Er zijn nog veel meer applicaties die eigenlijk onmisbaar zijn voor me. De Plus-app voor het digitaal sparen van zegeltjes bij de boodschappen, Telegram (en WhatsApp) voor het chatten, de ING Bankieren app voor het doen van bankzaken, de Google Agenda-app voor de afspraken en de ANWB Onderweg app voor mobiel parkeren. Dit jaar heb ik ook weer vol enthousiasme Polarsteps gebruikt, waarmee je een schitterend digitaal reisverslag kunt bijhouden.

De Mi Fit app toont me mijn bewegingen en workouts met behulp van de Mi Band 4 smartwatch, SwiftKey helpt me bij het typen van berichten. Ook kwam in 2020 de PostNL app goed van pas om te kijken wanneer de pakketjes werden geleverd en is de TomTom My Drive app handig voor het sturen van bestemmingen naar mijn navigatiesysteem. Pushbullet mag niet ontbreken voor het delen van links en screenshots tussen smartphone en computer.