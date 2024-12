DroidApp Awards: dit zijn de 5 beste smartphones van 2024

Het jaar 2024 was weer een jaar waarin veel smartphones zijn uitgebracht. In verschillende soorten en maten en uiteraard ook dit jaar weer van verschillende merken? Maar wat waren de beste smartphones van het afgelopen jaar, en wat is de beste accessoire?

Beste smartphone van 2024

De vraag die we in dit artikel gaan beantwoorden is; ‘Wat is de beste smartphone van 2024?’. Het is een jaar geweest waarin vele smartphones zijn uitgebracht met elk een eigen key-feature. Is het niet de behuizing van hout, leer of aluminium, dan is het wel de form-factor zoals met een buigbaar scherm. Ook op andere gebieden kan een telefoon zich onderscheiden. De échte sensaties zoals we dat jaren geleden in de telefoonwereld zagen, zijn nu dan weliswaar minder, dat betekent niet dat de telefoonwereld stilstaat.

Bij de DroidApp Awards 2024 kijken we naar de beste smartphones van 2024, samen met de beste accessoire. Natuurlijk scoort vaak een uitgebreide high-end beter, maar we kijken verder dan dat. Wat krijg je voor je geld? En dus kiezen we niet voor één winnaar, maar voor meerdere winnaars, in verschillende prijscategorieën. De winnaars van vorig jaar vind je in het artikel DroidApp Awards 2023.

De grote winnaar: OnePlus 12

Wat ons betreft is de OnePlus 12 de grote winnaar in het high-end segment. De smartphone is voorzien van alles wat je nodig hebt. De telefoon is razendsnel, heeft een goede accuduur en heeft een schitterend scherm. Daarbij zorgt de meegeleverde lader ervoor dat de telefoon in no-time weer opgeladen is en met de camera maak je mooie plaatjes. Je bent daarbij ook zeker van vijf jaar updates. Dat is minder dan bij Samsung met de Galaxy S24-serie, maar nog altijd prima. De telefoon is inmiddels al voorzien van de update naar Android 15; iets wat bij Samsung nog niet gebeurd is. Onze uitgebreide bevinding lees je terug in de OnePlus 12 review.

OnePlus 12 kopen?

OnePlus 12 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 739,00 euro

OnePlus Nord 4

Wat ons betreft gaat er ook een DroidApp Award naar de OnePlus Nord 4. Voor een lager bedrag krijg je een uitgebreide smartphone met goede prestaties. De telefoon is volledig vervaardigd uit aluminium, krijgt 6 jaar updates, heeft een goede batterijduur en fijne prijs-kwaliteitverhouding. We hebben al onze ervaringen voor je neergezet in de OnePlus Nord 4 review.

OnePlus Nord 4 kopen?

OnePlus Nord 4 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 379,00 euro

Motorola Edge 50 Neo

De Motorola Edge 50 Neo verdient ook zeker een plek in het lijstje met beste smartphones van 2024. De telefoonfabrikant heeft met de Edge 50 Neo een stijlvolle, fijne smartphone op de markt gebracht. Het is een lichtgewicht, met een goede accuduur, goede camera en riant updatebeleid van 5 jaar updates. Daarbij is de smartphone standaard geleverd met 512GB opslagruimte en 12GB RAM. De review van de Motorola Edge 50 Neo verschijnt binnenkort op DroidApp. Maar neem maar van ons aan; je krijgt een prima smartphone voor relatief weinig geld!

Motorola Edge 50 Neo kopen?

Motorola Edge 50 Neo Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 349,00 euro

Samsung Galaxy A35

Vorig jaar ging de grote eer naar de Samsung Galaxy A54. Dit jaar zouden we misschien nog wel sneller de Galaxy A35 boven de Galaxy A55 verkiezen. De toestellen zitten qua mogelijkheden en prestaties dicht bij elkaar. In onze Samsung Galaxy A35 review waren we erg positief over de smartphone. Je krijgt lange tijd updates, er is een goede accuduur en prima camera. Voor zo’n 260 euro scoor je deze telefoon nu, en daar kun je echt wel een poos mee vooruit.

Samsung Galaxy A35 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 259,00 euro

Google Pixel 9 Pro

Het is duidelijk dat Google deze keer écht verbeteringen heeft doorgevoerd in de Google Pixel-serie. Wat ons betreft is er een verdiende DroidApp Award voor de Google Pixel 9 Pro. De telefoon is minder groot dan enkele concurrenten en voorzien van een uitstekende camera. De accuduur is daarbij ook net wat beter dan bij zijn voorgangers, en dat was echt nodig. De Pixel-toestellen zijn zeker van lange tijd updates (7 jaar) en Pixel Feature Drops met nieuwe functies. Wat ons betreft is het toestel stijlvol vormgegeven. Al onze bevindingen lees je in de Pixel 9 Pro review.

Google Pixel 9 Pro kopen?

Google Pixel 9 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro

Accessoire Award: Samsung Galaxy Buds 3 Pro

We kiezen in dit artikel vier smartphones en één accessoire. De Accessoire Award is voor de Samsung Galaxy Buds 3 Pro. In onze Samsung Galaxy Buds 3 Pro review waren we erg enthousiast over deze in-ear headset. Het geluid komt echt tot zijn recht en de noise-cancellation is erg goed bij deze oordopjes. Daarbij zijn ze stijlvol vormgegeven met verlichting en zitten ze prettig in het gehoor.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro kopen?

Welke telefoon of welk accessoire was voor jou het beste van 2024? Laat een reactie achter onder dit bericht!