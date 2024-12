De 5 meest onmisbare apps van 2024 volgens Luke

Het jaar zit er alweer bijna op en dan is het dus tijd voor tradities, zo ook het lijstje met mijn onmisbare apps dit jaar. Ik heb even mijn vorige edities teruggelezen en gekeken of ik je nog kan verrassen. Misschien lukt dat met een van deze vijf apps!

Onmisbare apps van Luke

DroidApp deelt sinds de start in 2014 ieder jaar de onmisbare apps van schrijvers. Het zijn de applicaties waar in de afgelopen twaalf maanden het meest naar gegrepen is door de redacteuren van DroidApp. In dit artikel lees je alles onmisbare apps van Luke van 2024.

Ben je benieuwd naar eerdere specials, met de onmisbare apps van Luke en andere redacteuren? Zie dan hier het volledige overzicht, en hieronder de meest recente specials.

Garmin Connect

In Garmin Connect kan je onwijs veel statistieken over je gezondheid terugvinden in combinatie met een smartwatch van Garmin. Zelf gebruik gebruik ik de Epix en een Index S2 weegschaal die allebei aan dezelfde app gekoppeld worden. De Connect app geeft je dan op verschillende manieren inzicht in bijvoorbeeld je slaap of het aantal stappen. Daarnaast kan je ook routes beheren op je horloge en snel zaken aanpassen, onmisbaar dus!

Fuelio / Spritmonitor

Zuinig rijden is een hele sport en een beetje inzicht helpt daarbij zeker. Daarom maak ik gebruik van Fuelio, in deze app houd ik iedere tankbeurt bij en krijg zo inzicht in het verbruik van mijn auto. Zo kom je er bijvoorbeeld makkelijk achter of je kunt vertrouwen op je range indicator op het dashboard! Daarnaast gebruik ik Spritmonitor, in deze app kan je dezelfde informatie kwijt alleen het leuke van die app is dat je ook een soort competitie element hebt met andere rijders die dezelfde auto bezitten.

Plane Finder

Onmisbaar niet echt maar wel een ontzettend leuke app als je een beetje van vliegtuigen / vliegen houdt. Je kunt er net als Flightradar24 mee zien waar er vliegtuigen vliegen en bijzondere vluchten terugvinden. Als je zelf data doneert voor het ontvangstnetwerk van Plane Finder dan krijg je gratis toegang tot alle Premium functies!

HomeWizard Energy

Met deze app bekijk ik regelmatig ons verbruik aan energie en sinds kort ook de opbrengst van de zonnepanelen. Ontzettend fijn om realtime inzicht te hebben in je verbruik en een beetje te kunnen sturen. De app ondersteunt bovendien dynamische tarieven wat in combinatie met Tibber erg handig is. Voor een klein bedrag worden de gegevens langer bewaard en kan je dus over een hele tijd terugkijken hoe je verbruik is geweest.

Tailscale

Om op afstand veilig bij mijn eigen apparaten te kunnen kan je met Tailscale een verbinding opzetten zodat je waar ook ter wereld je eigen netwerk van devices kunt benaderen. Denk dan bijvoorbeeld aan je multimedia server of je werk computer, het kan allemaal. Daarnaast geeft Tailscale je de mogelijkheid om wat gespecialiseerde taken uit te voeren zoals het beschikbaar maken van een poort op je computer voor het internet. Ideaal als je even wat met iemand wilt testen.

Natuurlijk zijn er ook nog andere apps die ik veelvuldig gebruik zoals Waze, Strava en Spotify. Maar die kan je ook vinden in een van de voorgaande edities!