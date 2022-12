De 5 meest onmisbare apps van 2022 volgens Luke

Aan het eind van het jaar delen de schrijvers van DroidApp hun meest geliefde apps van het afgelopen jaar. In dit artikel heeft Luke zijn meest favoriete, onmisbare apps van 2022 op een rijtje gezet.

Onmisbare apps van Luke

Het jaar 2022 is bijna voorbij en ook mij is gevraagd een lijstje te maken van mijn favoriete apps over het afgelopen jaar. Wie weet zit er een interessante app voor jou bij of weet je een app die ik zeker eens zou moeten proberen. Laat het gerust weten via een reactie of stuur ons een mailtje! Benieuwd naar mijn apps van vorig jaar, lees mijn artikel met onmisbare apps van 2021.

Telegram

Stiekem vind ik Telegram veel leuker dan WhatsApp, het heeft een wat speelsere kijk op chats en je kunt er tal van verschillende aanpassingen aan doen. Daarnaast kun je op Telegram kanalen volgen voor nieuws of ontwikkelingen. We hebben natuurlijk ook ons eigen DroidApp kanaal op Telegram.

Reddit

Even lekker de tijd doden met katten die een baantje hebben (r/catswithjobs) of op de hoogte blijven van het wereldnieuws en interessante discussies volgen. Het kan allemaal in de Reddit-app en is daarom ook bij mij dit jaar een veelgebruikte app.

Discord

Deze app vind je al een paar jaar terug in mijn lijstjes en dat is niet zo gek, het is ontzettend makkelijk om in contact te komen met gelijkgestemden. Zo gebruik ik Discord om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in flight sim-land, maar ook om te praten met een groep enthousiaste radiozendamateurs over de hele wereld. Neem zeker een kijkje want er is vast een community die bij jou past.

Strava

Het is heerlijk om jezelf uit te dagen met een afstandsdoel of gewoon eens te zien waar andere sporters in de omgeving mee bezig zijn. Dat kan met Strava, maandelijks vind je daarin virtuele uitdagingen en vind je routes van andere sporters. Verder heb je vergelijkingstools waarmee je je sportieve prestaties over de tijd kunt analyseren. Je kunt ook diverse clubs uit je omgeving bekijken en zien of zij bijvoorbeeld een gezamenlijke fietsrit hebben georganiseerd.

NS

Bijna dagelijks zijn miljoenen Nederlanders onderweg met het OV, ik ben daar zelf geen uitzondering op. Om goed op de hoogte te blijven van de reistijd maak ik op werkdagen gebruik van de NS-app. Zo zie je precies of je vandaag met de trein naar het werk kunt, of dat je beter de fiets kunt pakken.

State of Survival

Dat waren natuurlijk vijf apps, maar ik wil deze game je ook niet onthouden. Dit spel draait allemaal om het opbouwen van een basis in een door zombies omgeven wildernis. In allianties kun je strijden om de heerschappij op een server, maar ook gewoon vrienden maken en samen deelnemen aan een van de vele evenementen die de ontwikkelaar van de game organiseert.