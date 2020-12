De 3 meest interessante smartphones van 2020 volgens Luke

In 2020 zagen we nieuwe smartphones de revue passeren met een kantelbaar scherm, vouwbaar, klein, groot met één camera of juist heel veel. Ik geef je drie van mijn favorieten van dit jaar.

Smartphones van 2020: Luke

Dit jaar had ik een vrij bijzondere smartphone in handen de LG Wing, een leuk staaltje techniek maar wel eentje die niet helemaal aan de verwachtingen wist te voldoen. Het toestel heeft zeker potentie maar omdat het qua hardware nog niet helemaal het prijskaartje dekt zul je deze smartphone niet in mijn lijstje terug vinden.

Dat zelfde geldt ook voor de OnePlus Nord N10, met de telefoon is eigenlijk niets mis maar zorgt voor concurrentie in het eigen nest van OnePlus en dat is jammer. Ook de Huawei P40 Pro vinden we een lastig verhaal want met het toestel is eveneens niets mis. Maar het gemis van de Play Store zorgt voor de nodige irritatie.

1. Samsung Galaxy A51

Wie een betaalbare smartphone zoekt kan de Galaxy A51 van Samsung overwegen, zo kon je lezen in de Samsung Galaxy A51 review. Het toestel werd begin dit jaar uitgebracht en presteert op alle vlakken wel goed. Al is de camera af en toe wat kieskeurig. Je krijgt, nu eind dit jaar, voor 250 euro een hoop telefoon en een fabrikant die haar updates wel serieus neemt. Zoek je wel een Samsung maar in een hogere prijsklasse dan is de Samsung Galaxy S20 FE ook van harte aan te bevelen.

2. OnePlus 8T

Zelf ben ik fan van een schone Android ervaring en OnePlus is een merk wat dat goed heeft begrepen, bijvoorbeeld met de OnePlus 8T. Zonder bloatware en andere gekkigheid krijg je een top smartphone met de meest recente hardware. Het is misschien geen verrassing dat dit ook mijn “daily driver” is. Tegenover de uitstekende specificaties staat wel een wat hoger prijskaartje, maar wie geduldig is kan de telefoon misschien wel goedkoper op de kop tikken als OnePlus een nieuw model aankondigt! Lees ook zeker de OnePlus 8T review.

3. LG Velvet

Als een telefoon zich als high-end smartphone weet te gedragen maar een totaal ander prijskaartje heeft dan heb je als fabrikant een goede prestatie neergezet. De LG Velvet doet dat met keurige accu prestaties, een goede camera en strak ontwerp. Waar hij halverwege dit jaar nog voor 649 euro over de toonbank ging is die prijs nu gedaald onder de 500 euro. LG heeft weliswaar een eigen user interface maar die werkt prettig en zonder poespas.