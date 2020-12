De 3 meest interessante smartphones van 2020 volgens Stefan

Vorig jaar begon ik een vergelijkbaar artikel met dat er volop variatie is in smartphoneland; vouwbaar, met punch-hole, notch of met vijf camera’s. Dat is dit jaar niet anders, maar welke smartphones zijn het meest interessant? Dit zijn de favorieten van 2020 volgens Stefan.

Smartphones van 2020: Stefan

Het jaar 2020 was weer een jaar waarin volop smartphones zijn uitgebracht; groot, minder groot (klein kennen we niet meer), met draaibaar scherm, vouwbaar of met een andere techniek. Op de redactie hebben we er genoeg voorbij zien komen. In dit artikel zet ik, Stefan, de drie meest interessante Android-smartphones van dit jaar op een rij.

1. OnePlus 8 Pro

Al bijna het hele jaar loop ik rond met de OnePlus 8 Pro. Het was voor mij de opvolger van de geroemde Huawei P30 Pro, die ik vorig jaar in het overzicht van meest interessante smartphone van 2019 had gezet. De OnePlus 8 Pro review heb ik eerder dit jaar gepubliceerd, en eigenlijk klopt die nog steeds. Het erg fijne OxygenOS, een prima camera overdag, een schitterend scherm en een lekker snel toestel. Sinds enkele weken is het toestel voorzien van Android 11. Ik zie ook verbeterpunten; zo rolt OnePlus circa eenmaal per twee maanden een beveiligingsupdate en is het uithoudingsvermogen van de accu niet bijzonder. Verder; een erg prettige smartphone!

2. Samsung Galaxy S20 FE

De Samsung Galaxy S20 FE 5G om precies te zijn, daar was ik echt van onder de indruk. Het heeft een fors prijskaartje, maar eigenlijk alles klopte aan het toestel. Dit besprak ik dan ook in de Samsung Galaxy S20 FE review. Om eerlijk te zijn; bij veel Samsung-toestellen merk ik gewoon dat de accuduur niet zo fijn is als bij andere toestellen; waarschijnlijk komt dit door de minder energiezuinige Exynos-processor. In de 5G-versie van de S20 FE zit een razendsnelle Snapdragon-chipset die een prima accuduur aflevert. Daarbij heb je een uitstekende camera en ben je drie jaar lang zeker van Android-versie updates. Wel is het toestel erg glad en wordt er slechts een 15W lader meegeleverd (in plaats van 25 watt).

3. Oppo Find X2 Pro

In dit overzicht hoort ook de Oppo Find X2 Pro terug, en dan vooral in de lederen kleur. Ik was bij de LG G4 al weg van het lederen design, en dit materiaal zagen we ook terug bij de Oppo Find X2 Pro. Hierdoor lag het toestel heerlijk in de hand. Daarbij had het een mooi scherm en vind ik ColorOS één van de fijnere launchers boven Android. Met 65W was de accu snel opgeladen, en dat was ook wel nodig. De accuduur was erg benedenmaats en dat vond ik oprecht erg jammer. Ik hoop dat Oppo dit aanpakt met een opvolger; en zij die dan ook uitbrengen met een lederen behuizing. Alle details lees je in de Oppo Find X2 Pro review.

De misser(s)

Ik kan nog wel meer toestellen opnoemen die eigenlijk in dit lijstje horen; denk aan de Redmi Note 9 Pro van Xiaomi. Toch waren er ook een aantal missers dit jaar. Helaas moet ik concluderen dat de Galaxy S20 van Samsung hier ook onder valt, zo is te lezen in de Samsung Galaxy S20 review. De camera sloeg met regelmaat door met de verzadiging, de accuduur vond ik erg slecht en ook kende het toestel nog meer minpunten. Nee, geen winnaar dit jaar.

Een ander toestel waar ik niet bepaald vrolijk van werd, was de Sony Xperia L4. Werd samen met de Xperia 10 II en Xperia 1 II gelanceerd, maar de L4 stond gelijk achter op de concurrenten. De telefoon draait nog altijd op Android 9 Lollipop en dat kan echt niet voor een toestel van 200 euro.

Voor komend jaar ben ik heel benieuwd naar de 5G-toestellen in het meer betaalbare segment. Eind dit jaar zagen we al steeds meer 5G-smartphones voor een meer schappelijke prijs, en ik verwacht dat dit in 2021 nog meer zal zijn. Ik verwacht verder toestellen die nog sneller opgeladen kunnen worden en misschien wel een front-camera achter het display. Verder hoop ik oprecht dat Huawei goed nieuws krijgt dat het weer gebruik kan maken van Google-diensten.

OnePlus 8 Pro

Samsung Galaxy S20 FE