De 3 meest interessante smartphones van 2020 volgens Paul

Ook dit jaar zijn er weer veel nieuwe smartphones uitgebracht. Uiteraard zijn er ook dit jaar weer enkele smartphones die er voor mij, op welke manier dan ook, bovenuit staken. Dit zijn de meest interessante smartphones van 2020 volgens Paul.

Smartphones van 2020: Paul

Wat mij bij zal blijven op smartphonegebied, is dat een goede smartphone helemaal geen 1000 euro hoeft te kosten. Het afgelopen jaar zijn er genoeg telefoons uitgebracht voor de helft van een high-en toestel of zelfs minder. Dit zijn de smartphones die voor mij het meest interessant zijn gebleken dit jaar.

1. OnePlus Nord

Ik wissel nog wel eens van telefoon en dit jaar heb ik de OnePlus Nord ook een tijdje in bezit gehad. Op de camera na kan het toestel mee doen met de grote jongens, hij heeft een snelle processor, de accu is dik in orde en een AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Bovendien beschikt het toestel ook over 5G. Liever had ik één of twee goede camera’s op het toestel gezien in plaats van vier wat mindere camera’s. De OnePlus Nord review lees je op DroidApp.

2. POCO X3 NFC

In het najaar bracht POCO de F1 uit. Een uitstekende smartphone met de destijds snelste chipset. Dat toestel moest ik hebben. En sindsdien ben ik POCO gaan volgen. Dit jaar heeft het merk onder andere de POCO X3 NFC uitgebracht. Dit toestel gebruik ik op dit moment als mijn “daily driver”. Een prima toestel en van alle gemakken voorzien. Ik durf zelfs te stellen dat dit toestel voldoende te bieden heeft voor de gemiddelde gebruiker. Het enige wat ik mis waardoor het toestel niet “toekomstbestendig” is, is het ontbreken van 5G, maar dat mag je ook niet verwachten van een toestel van nog geen 230 euro. Lees voor alles over dit toestel de POCO X3 NFC review.

3. Moto G Pro

De Moto G Pro heb ik afgelopen jaar voor DroidApp mogen reviewen. Een toestel dat mij positief verrast heeft. Ondanks de wat oudere chipset die het toestel van Motorola heeft meegekregen, was ik toch onder de indruk van de prestaties. Bovendien draait het toestel op Android One, iets wat ik altijd prettig vind. De stylus is een leuke toevoeging. Het toestel beschikt ook nog eens over een verrassend goede camera en stereo speakers. De Moto G Pro kreeg ook een mooi plekje bij de DroidApp Awards.

De misser van het jaar

De misser voor mij is de Huawei P40 Lite. Dit toestel heb ik ook mogen reviewen het afgelopen jaar. Het is niet eens zo een slecht toestel, maar het toestel wordt geleverd zonder Google apps. En dat is flink behelpen kan ik je zeggen. Natuurlijk kun je bijvoorbeeld YouTube in een browser kijken en apps zoals WhatsApp en Spotify op een andere manier installeren, maar handig is het niet. Huawei kan hier zelf ook niets aan doen, het mag geen Google apps meer meeleveren op haar toestellen. Laten we hopen dat dit in de toekomst wel weer mag of dat Huawei een andere manier vindt, want de fabrikant maakt erg goede toestellen.

