DroidApp Awards: dit zijn de 5 beste smartphones van 2023

Het hele jaar door komen we met reviews en testverslagen. Daarnaast zijn we elke dag wel bezig met telefoons en Android. Vele smartphones komen voorbij, maar wat zijn de beste toestellen van 2023? Tijd voor de DroidApp Awards van 2023.

Beste smartphone van 2023

De verschillende fabrikanten hebben ook in 2023 weer een hoop toestellen uitgebracht, in verschillende prijsklassen. Tijd om de balans op te maken en te kijken wat de beste smartphone is van dit jaar. We kijken naar verschillende aspecten voor de DroidApp Awards 2023. Natuurlijk naar de prijs-kwaliteitverhouding en ook andere zaken spelen mee. Denk aan het gebruiksgemak en het updatebeleid.

We kiezen er ook dit jaar voor om niet voor één smartphone te gaan als winnaar, maar om in verschillende prijsklassen een winnaar aan te wijzen. Dit doen we omdat een mid-ranger net zoveel kans moet maken als een smartphone die veel duurder is. Wel wijzen we één grote winnaar in, van alle categorieën samen. Benieuwd welke toestellen vorig jaar wonnen? Bekijk hier het artikel met de DroidApp Awards 2022.

De grote winnaar: Samsung Galaxy A54

Wat ons betreft heb je met de Samsung Galaxy A54 de beste smartphone in huis. In onze Galaxy A54 review schreven we al dat het toestel gezien kan worden als een concurrent voor de eigen high-end toestellen. Het is een ontzettend fijne telefoon, zonder grote nadelen. De camera laat goede prestaties zien en Samsung levert de Galaxy A54 met een heel fijn updatebeleid van vijf jaar aan updates. Jammer is wel dat het opladen niet zo snel gaat als bij veel andere merken. Daarbij is de groothoeklens niet van de beste kwaliteit. Daar staat een erg fijn werkende smartphone tegenover. Vandaag de dag koop je de Galaxy A54 voor een bedrag rond de 350 euro.

Je kunt de Samsung Galaxy A54 aanschaffen bij Samsung zelf, maar ook bij Belsimpel, Mobiel, Coolblue, Bol.com en MediaMarkt. Daarnaast is het toestel gunstig geprijsd bij Simyo, Ben, Odido, Vodafone, KPN en Hollandsnieuwe.

Samsung Galaxy A54 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 358,00 euro

Samsung Galaxy S23-serie

De Samsung Galaxy S23-serie is flink verbeterd ten opzichte van de voorgaande serie, de S22-modellen. Van buiten niet zo, maar vooral op het gebied van de accuduur zijn er echt meters gemaakt. De verantwoordelijke hiervoor is vooral de Snapdragon-processor die zich uitstekend weet te bewijzen. Dit schreven we al in de Galaxy S23+ review, maar ook in de Galaxy S23 Ultra review. De toestellen hebben een erg goede camera en stellen op weinig gebieden teleur. Welke het beste bij je past, is vooral persoonlijk. Wil je alles eruit halen, kies dan voor de Ultra, vind je een compacter formaat belangrijker, dan de S23. De Galaxy S23+ is een mooie stap ertussen.

De S23-modellen zijn verkrijgbaar bij Bol.com, Coolblue, Belsimpel, Mobiel, MediaMarkt, bij Samsung zelf, Odido, Vodafone, KPN, Hollandsnieuwe, Ben.

Nothing Phone 2

Echte innovatie zien we niet echt veel meer terug in de smartphonewereld, zoals we dat jaren geleden wel zagen. Nothing heeft echter nog wel iets waarmee het zich weet te onderscheiden. Dat is de lichtgevende achterkant, die Glyph Interface wordt genoemd. Bijvoorbeeld bij een nieuwe melding licht de achterkant van de telefoon op. In onze Nothing Phone 2 review waren we erg enthousiast over de accuduur, al laat de camera duidelijk steken vallen ten opzichte van de concurrentie.

Je kunt de Nothing Phone 2 kopen bij Belsimpel, Coolblue, Mobiel, Odido en Bol.com.

Samsung Galaxy A34

Wil je niet te veel uitgeven aan een nieuwe telefoon, maar wel een goed toestel krijgen, dan raden we je aan om naar de Galaxy A34 te kijken. In onze Samsung Galaxy A34 review waren we positief verrast door de smartphone. De camera levert prima prestaties, je krijgt een erg goed updatebeleid en een toestel dat alles goed kan bijbenen. En dat alles voor een bedrag van minder dan 300 euro. Daar heb je de komende jaren wel plezier van!

De Samsung Galaxy A34 is verkrijgbaar bij; Bij Samsung zelf, Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Mobiel, Belsimpel, Hollandsnieuwe, Ben, Simyo, Odido, Vodafone en KPN.

OnePlus Open

De OnePlus Open review was positief. Het is de eerste foldable van OnePlus, maar direct erg goed doordacht. Zo is de telefoon niet alleen erg prettig snel, maar heeft het ook nog eens een goede accuduur en laad je het toestel erg snel op. Dat is verre van standaard bij vouwbare smartphones. Verder komen we een erg goede camera tegen. Een nadeel aan deze fijne OnePlus Open is de prijs; die is namelijk met een kleine 1800 euro flink. Kun je dat missen, dan heb je aan de Open een hele fijne smartphone.

OnePlus Open zelf in bezit krijgen? Je kunt terecht bij OnePlus zelf, Belsimpel en Mobiel. Ook vind je hem terug bij KPN en Coolblue.

Welke smartphones was voor jou de beste van 2022? We horen het graag. Laat het ons weten door een reactie achter te laten onder dit bericht. Is het misschien stiekem wel de iPhone 15 Pro Max?