Android Jaaroverzicht 2023: het belangrijkste nieuws samengevat

In het Android jaaroverzicht van 2023 blikken we nog eens terug op het afgelopen jaar. Wat was het belangrijkste nieuws in de afgelopen twaalf maanden? DroidApp zet het voor je op een rijtje.

Jaaroverzicht 2023

Het jaar 2023 is bijna voorbij. DroidApp brengt je dag in, dag uit het belangrijkste nieuws over alles wat met Android te maken heeft. Echter is dat niet het enige. Ook ander gerelateerd nieuws komt voorbij op DroidApp. Tijd voor een terugblik. In dit artikel blikken we nog even terug op wat er allemaal in 2023 gebeurd is.

Januari

In de maand januari begon Elon Musk, de eigenaar van het sociale netwerk Twitter, met het beperken van mogelijkheden voor deze apps. Het is niet langer meer mogelijk om Twitter-apps van derden te gebruiken. Ook kun je sinds januari je treinreis betalen door in te checken met je bankpas, en bij KPN kun je nu kiezen voor de nieuwe Android TV-box bij je televisieabonnement van KPN TV+.

Februari

In februari reisde DroidApp af naar Barcelona, om aanwezig te zijn bij het Mobile World Congress. Daar zagen we verschillende mooie innovaties. Denk aan de Motorola Rizr met oprolbaar scherm, maar ook de verschillende schermtechnieken van Samsung. Nokia kwam met een nieuw logo, Xiaomi presenteerde de Xiaomi 13-serie, Nokia de G22 en C32 en OnePlus toonde de OnePlus 11 en de OnePlus Pad. Verder werd door Google Android 14 uitgebracht.

Maart

De smartphonemarkt werd opgeschud door nieuws over OnePlus en Oppo. De fabrikanten zouden de Europese markt willen verlaten, maar dit werd krachtig ontkend door de merken. OnePlus lijkt inderdaad zeker niet te vertrekken uit Nederland, in tegendeel, Oppo daarentegen brengt geen high-end smartphones meer uit in ons land. Wel brengt het merk nog mid-end toestellen uit. Samsung presenteerde de Galaxy A34 en Galaxy A54. Van ons bezoek aan het Mobile World Congress hebben we een mooi terugblik geschreven. Want er was, ondanks dat er weinig aankondigingen waren, toch nog aardig wat te melden.

April

De maand april begon met 1 april, waarbij ook dit jaar weer veel inhakers en grappen werden gemaakt. Motorola kwam met de Edge 40 Pro. Daarnaast bestond de maand april vooral uit minder nieuws. Het merendeel van het nieuws was namelijk eerder dit jaar al vrijgegeven.

Mei

Begin mei was er de aankondiging van Google, waarbij we verschillende nieuwe producten zagen. Zo kwam het merk met de Pixel 7a, de Pixel Tablet en de Pixel Fold. Voor Android 14 werden verschillende nieuwe functies aangekondigd, zoals het personaliseerbare lockscreen. In mei werd bekend dat Netflix geld gaat doorberekenen aan degenen die hun account delen in Nederland en België. Sony kwam in mei met de aankondiging van de Xperia 1 V en de Xperia 10 V. Bij Poco ging het doek van de Poco F5-modellen en bij Motorola was dit het geval voor de Edge 40.

Juni

In de zesde maand van het jaar waren er verschillende aankondigingen, zoals van de Nokia G42, de Asus Zenfone 10 en de Razr 40-modellen van Motorola. DroidApp kon exclusief het Android 14 updateschema delen van Oppo en Google toonde een nieuw Android-logo. Sinds juni is het ook mogelijk om je verstuurde WhatsApp-bericht te bewerken. Met Google Maps krijg je nu toegang tot de Immersive View.

Juli

Juli was de maand van de aankondigingen. Maar verder was het relatief rustig zo aan het begin van de zomer. Aankondigingen waren er van de Galaxy Watch 6, maar ook van de Z Flip en Fold 5 en de Nothing Phone 2, voorzien van lichtgevende achterkant. OnePlus kwam met de Nord 3, een stijlvolle midranger. Vanaf deze maand kun je Google Street View weer gebruiken in Duitsland.

Augustus

Fairphone kwam in augustus met de nieuwe Fairphone 5, een smartphone die je gemakkelijk zelf kunt repareren en die voor een periode van acht jaar updates ontvangt. Sony presenteerde haar derde smartphone van dit jaar; de Xperia 5 V. KPN kwam ook in het nieuws, waarbij gesproken werd over een hoog accuverbruik bij KPN-klanten.

September

In september verscheen de tiende editie van de weer-app test. Maandenlang hebben we weer onderzoek gedaan naar de beste weer-app. Dit alles lees je in de weer-app test 2023, want er zit nog veel verschil in de accuraatheid van de apps. In september maakten ook T-Mobile en Tele2 bekend door te gaan onder de naam Odido. Motorola kwam met drie nieuwe toestellen, waaronder de Edge 40 Neo.

Oktober

Het Made by Google-event werd begin oktober gehouden. Google toonde hier de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro. Ook werd bekend dat de Pixel Watch 2 naar ons land komt en de Pixel 8-modellen ook naar België. Verder heeft Google Android 14 officieel vrijgegeven en verschillende nieuwe functies voor bepaalde Google-diensten. Xiaomi kwam met een nieuwe skin voor over Android 14, genaamd HyperOS. OnePlus toonde de OnePlus Open, de eerste foldable van het merk. Verder namen wij de proef op de som; hoe bevalt een overstap van Android naar iOS? Wij liepen anderhalve maand met een iPhone. Waar loop je zoal tegenaan?

November

In november rolde Google Maps het nieuwe kleurenschema uit, wat nogal even wat gewenning vroeg van de gebruikers. Samsung gaf een overzicht vrij met de updateplannen van het merk naar Android 14. Betaalplatform iDEAL zal doorgaan onder de naam Wero en KPN introduceert dubbele data als klantenvoordeel.

December

Een volledig overzicht voor december kunnen we je nog niet geven, maar laten we in ieder geval vast het belangrijkste met je delen. Zo bracht Samsung de Galaxy S23 FE uit. Meta bracht haar nieuwe sociale netwerk Instagram Threads uit in Europa. Ook verschenen er verschillende jaaroverzichten. Natuurlijk Year in Search 2023 van Google en Spotify Wrapped.

De schrijvers van DroidApp hebben ook andere interessante content geschreven, zoals de voor hen meest onmisbare apps van het afgelopen jaar.