Poco presenteert Poco F5 en Poco F5 Pro; ook voor Nederland

De Chinese fabrikant Poco heeft twee nieuwe smartphones aangekondigd. We maken kennis met de nieuwe Poco F5 en de Poco F5 Pro. De twee smartphones zijn per direct verkrijgbaar in Nederland.

Poco F5-serie aangekondigd

Poco is het merk waarbij je veel voor relatief weinig krijgt. Het merk behoort tot Xiaomi, waardoor je op deze smartphones ook de MIUI skin terugziet. Vandaag heeft het merk haar twee nieuwe toestellen gepresenteerd. Het zijn de Poco F5 en de Poco F5 Pro. Alles over deze smartphones, zetten we voor je op een rijtje.

Poco F5

Om te beginnen de Poco F5. Dit toestel wordt meer in het middensegment geplaatst, maar is toch rijkelijk uitgerust. Zo is er de Snapdragon 7+ Gen 2 chipset, samen met 8GB RAM/12GB RAM en een opslagruimte van 256GB. Er is een 6,67 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz.

Er zijn achterop drie camera’s te vinden; een 64MP hoofdcamera, 8MP groothoek en 2MP macrolens. De 5000 mAh accu kan opgeladen worden met de 67W lader, die tevens meegeleverd wordt in de doos. Er is een infraroodpoort, NFC en een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset.

Voor dit toestel betaal je 429 euro. De variant met 12GB aan werkgeheugen kost 50 euro meer, 479 euro.

Poco F5 Pro

Het meest uitgebreide model is de Poco F5 Pro. Deze telefoon biedt eveneens een 6,67 inch AMOLED-scherm, maar dan met een QHD+ resolutie. De smartphone krijgt drie camera’s mee; 64MP, 8MP groothoek en 2MP macro. Met de camera in de Pro kun je in 8K filmen, waarbij je ook gebruik kunt maken van OIS en EIS voor de beste beeldstabilisatie.

De motor in het toestel is de Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, samen met 8GB/12GB RAM en 256GB opslagruimte. De Poco F5 Pro krijgt een flinke 5160 mAh accu mee. De oplader wordt meegeleverd en laadt het toestel op met een kracht van 67W. Je kunt er ook voor kiezen de smartphone draadloos op te laden, wat gebeurt met een kracht van 30W.

De Poco F5 Pro kost 579 euro, de 12GB 629 euro. Voor beide modellen kun je tijdelijk wel profiteren van de Early Bird korting. Waarbij je de F5 kunt scoren voor 379/429 euro, en de Pro voor 499/549 euro. De telefoons zijn vanaf vandaag verkrijgbaar, maar het kan even duren voordat ze daadwerkelijk beschikbaar zijn.

