Poco X5 Pro review: kleurrijke aanval in mid-end segment

Vorig jaar in mei mochten we de voorganger van de Poco X5 Pro reviewen, de Poco X4 Pro. We waren destijds erg te spreken over de X4 Pro, een erg compleet toestel voor nog een 300 euro met maar weinig minpunten. In deze review lees je wat de opvolger, de Poco X5 Pro in huis heeft en of het waard is om te upgraden.

Poco X5 Pro review

Poco, een merk van Xiaomi, weet ons al enige jaren te overtuigen met dat het veel voor weinig kan bieden. Toestellen van deze fabrikant laten weinig te wensen over als het gaat om prijs- kwaliteitverhouding, zo schreven we ook al in de Poco X4 Pro review. We zijn daarom erg benieuwd of de Poco X5 Pro ook weer een succesnummer zal zijn.

Verkooppakket

Ook de Poco X5 Pro wordt in de inmiddels bekende rechthoekige, zwarte doos met gele letters geleverd. In de doos vinden we het toestel terug, de 67 Watt snellader met USB kabel. Uiteraard vinden we ook de gebruiksaanwijzing terug, net als de simnaald. Poco heeft er ook een transparant hoesje bijgedaan, erg handig.

Design en interface

Ten opzichte van de X4 Pro, heeft de X5 Pro een wat strakker design meegekregen met vrij dunne randen. De achterkant is van plastic, iets wat het gewicht te goed komt. Ondanks dat de achterkant van plastic is gemaakt, voelt het toestel niet goedkoop aan. Het scherm is 6,67 inch AMOLED scherm met een Full-HD+ resolutie en een verversingsnelheid van 120Hz. Op het scherm hebben we niets aan te merken, in fel zonlicht is het scherm helder genoeg, in het donker kan het voldoende gedimd worden.

Aan de linker bovenkant is de cameramodule geplaatst met daarin drie lenzen. Rechts van de cameramodule staat in vrij grote letters de naam van de fabrikant. Bovenin het toestel vinden we naast de speaker twee features terug die we tegenwoordig zelden nog terugzien in smartphones, namelijk een 3,5 millimeter aansluiting voor een bekabelde headset en een infraroodpoort, waar we later in de Poco X5 Pro review op terugkomen. De linkerkant is leeg gelaten, aan de rechterkant zijn de volumeknoppen geplaatst met daaronder de aan- en uitknop. Deze laatste knop functioneert ook als een vingerafdrukscanner. De onderkant biedt plek voor een tweede speaker, een USB-C ingang en de simlade.

Interface

Ook de Poco X5 Pro beschikt weer over de schil van Xiaomi. Deze schil noemt de fabrikant MIUI. We zijn reeds aanbeland bij versie 14. Deze versie is dan ook geïnstalleerd op de X5 Pro met als Android-versie 12. Dit laatste vinden we jammer, Android 13 is immers al behoorlijk lang uit.

MIUI ziet er erg mooi en overzichtelijk uit tegenwoordig. Sommige instellingen staan net even ergens anders dan dat je wellicht gewend bent. De fabrikant heeft een aantal handige opties aan Android toegevoegd, zoals tweede ruimte, zwevende vensters en kan je zelfs je hartslag meten.

Het toestel is naar eigen smaak in te stellen, je hebt de mogelijkheid om thema’s te downloaden. Ook in het mogelijk om een donker thema in te stellen en het startscherm aan te passen.

Communicatie en multimedia

De Poco X5 Pro is prima geschikt om mee te bellen en te sms-en. Het sturen van berichten en bellen doe je met de standaard apps van Google. Net als zijn voorganger beschikt de X5 Pro ook over 5G. Daarnaast is het toestel uitgerust met WiFi, NFC, GPS, Bluetooth en de al eerder besproken infrarood functie. Een FM-radio is niet aanwezig.

Multimedia

Dankzij het geweldige AMOLED scherm en de prima stereo-speakers is het erg prettig om naar filmpjes te kijken en naar muziek te luisteren op Poco X5 Pro. Poco heeft de X5 Pro uitgerust met een 3,5 millimeter aansluiting, zodat er een bekabelde headset op aangesloten kan worden. Uiteraard is het ook mogelijk om een Bluetooth headset of speaker draadloos te koppelen.

Camera: foto en video

De Poco X5 Pro heeft drie lenzen meegekregen, met de selfie camera erbij zijn het er vier. De drie lenzen achterop het toestel hebben een maximale resolutie van 108 megapixel voor de hoofdlens, een groothoeklens van 8 megapixel en een macrolens van 2 megapixel. De camera app is zoals we die gewend zijn van Poco, lekker overzichtelijk en alle functies binnen handbereik.

Over de kwaliteit van de foto’s gemaakt met de hoofdlens zijn we erg te spreken. Kleuren en details worden mooi weergegeven. Ook de kwaliteit van ingezoomde foto’s zijn nog heel redelijk. De groothoeklens laat kleuren wat overdreven zien, zo is de lucht iets te blauw en gras iets te groen in vergelijking met de werkelijkheid. De kwaliteit van macrofoto’s zijn redelijk, maar wel snel bewogen.

Foto’s gemaakt in het donker laten redelijk veel detail zien en zijn over het algemeen prima van kwaliteit. De foto’s die we met het toestel hebben gemaakt, vind je terug in ons digitale fotoalbum.

Selfie-camera

De selfie-camera beschikt over een 16 megapixel lens. Wanneer je de selfie-camera opent, zie een soort van toverstaf onderin het scherm. Met deze optie heb je de mogelijkheid om je gezicht nog mooier te maken dan het in werkelijkheid is. De kwaliteit is prima te noemen, net al de hoofdcamera worden kleuren en details goed weergegeven.

Videocamera

Een klein minpunt van de X4 Pro was dat deze niet over de mogelijkheid beschikte om in 4K filmpjes te schieten. Dat heeft de fabrikant bij de Poco X5 Pro aangepast, het is mogelijk om in 4K te filmen, met 30 frames per seconde. Naast 4K, heb je de mogelijkheid om in Full-HD te filmen, met 30 en 60 frames per seconde en in 720p, met 30 frames per seconde. De kwaliteit van de filmpjes zijn prima, ook hier worden kleuren en details weer goed weergegeven.

Overige mogelijkheden

Zoals we al even hebben aangegeven, beschikt de Poco X5 Pro over wat extra opties waarvan we er graag een aantal willen bespreken. Dit lees je hieronder.

Infraroodpoort

De Poco X5 Pro beschikt over een infrarood poort. Met deze optie heb je de mogelijkheid om, door middel van de Mi afstandsbediening app, een afstandsbediening toe te voegen. Dit kan niet alleen voor tv’s, maar ook voor een airco, DVD-speler of een beamer. Erg handig en kan goed van pas komen.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner heeft Poco in de aan- en uitknop verwerkt. Een lichte aanraking is voldoende om het toestel te ontgrendelen. Een handige extra functie is de mogelijkheid om door tweemaal op de aan- en uitknop te tikken, de camera te starten. Hierbij druk je de knop dus niet in, maar tik je tweemaal op de knop.

Bloatware

Dan nog een onderdeel waar we geen fan van zijn en dat is bloatware. Op de Poco X5 Pro wordt aardig wat bloatware meegeleverd. Denk hierbij aan enkele games en de booking.com app. Daar zitten we niet echt op te wachten. Gelukkig zijn deze apps te verwijderen.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

In vergelijking met zijn voorganger, gaat de Poco X5 Pro er aardig op vooruit qua processor en werkgeheugen. De processor is de Snapdragon 778G 5G en het werkgeheugen is 8GB. Bij zijn voorganger was dit 6GB. Ook bij de X5 Pro heb je weer de mogelijkheid om het werkgeheugen uit te breiden. Je kunt er virtueel 3GB aan toevoegen, waarmee het totaal op 11GB komt. Allemaal leuk en aardig, maar hoe gaat dat in de praktijk? Nou, dat zit wel goed. We hebben tijdens onze testperiode geen last gehad van hapering of iets dergelijks. Het toestel voert alle taken lekker rap uit.

Accu

De Poco X5 Pro beschikt over een 5000 mAh accu. Dit is ruim voldoende om bij intensief de dag door te komen en zelfs wat lading over te houden. Dan hebben we het over een procent of 30 wat je overhoudt aan het eind van de dag met een screen-on-time van een dikke 5 uur. Gebruik je de telefoon wat minder intensief en voornamelijk op WiFi, dan is twee dagen mogelijk met een screen-on-time van om en nabij de 8 uur. De accu wordt opgeladen met de 67 Watt meegeleverde lader. Het laden met deze lader gaat erg snel.

Updatebeleid

We gaan ervan uit dat het updatebeleid voor de Poco X5 Pro hetzelfde is als voor andere Poco smartphones. Dat betekent dat het toestel elke drie maanden een beveiligingsupdate krijgt en twee OS updates zal krijgen, in dit geval zijn dat Android 13 en 14. Feit dat het toestel op Android 12 draait bij levering is erg jammer en raar.

Beoordeling

Poco heeft met de X5 Pro weer een prima smartphone op de markt gebracht. Op alle vlakken doet de telefoon het bijzonder goed voor een toestel in deze prijsklasse. Ten opzichte van de X4 Pro is de X5 Pro een kleine verbetering, de processor is sneller dan bij zijn voorganger, beschikt over meer werkgeheugen en kan in 4K filmen. De twee enige minpunten zijn de afwezigheid van Android 13 (en dus op Android 12 draait) en de meegeleverde bloatware, hoewel deze apps wel zijn te verwijderen. MIUI is even wennen, maar eenmaal gewend werkt het prima.

