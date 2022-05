Poco X4 Pro review: weet Poco het succes voort te zetten?

Ongeveer een jaar geleden mochten we de Poco X3 Pro reviewen. We waren erg over dit toestel te spreken. Het kreeg dan ook een 9,2 van ons. Een erg mooi cijfer, maar tegelijk een cijfer dat niet makkelijk te evenaren of zelfs te overtreffen is. Daarom hebben we de opvolger, de Poco X4 Pro stevig aan de tand gevoeld.

Poco X4 Pro review

De Poco X4 Pro is met een prijs van een kleine €300,- iets duurder dan de Poco M4 Pro, maar op papier is de X4 Pro voorzien van wat betere specificaties die het prijsverschil rechtvaardigen. Of dit budget toestel ook een waardige opvolger is van de X3 Pro lees je in onze review.

Verkooppakket

Zoals we inmiddels van Poco zijn gewend, worden hun toestellen geleverd in een zwart met gele, rechthoekige doos. Zo ook de Poco X4 Pro. In de doos vinden we, hoe kan het ook anders, het toestel terug, de gebruiksaanwijzing, een simnaald en een doorzichtig hoesje. Helemaal onderin de doos zit de 67 watt snellader. Een mooi compleet pakket dus, zodat je meteen aan de slag kunt.

Design en interface

Ten opzichte van de Poco X3 Pro heeft de X4 Pro een ander design meegekregen. Met dit nieuwe design ziet het toestel er wat beter uit. Net wat verfijnder, op de cameramodule op de achterkant na. Deze is vrij fors uitgevallen. Aan de voorkant zit het 6,67 inch grote OLED scherm. Door de hoge verversingssnelheid van 120Hz loopt het scherm lekker vloeiend. De helderheid is dik in orde, ook op zonnige dagen is het scherm prima af te lezen. Het scherm is voldoende te dimmen, zodat het in het donker ook prettig is om naar te kijken.

Bovenaan, in het midden van het scherm zit de selfie-camera geplaatst. Aan de bovenkant is een speaker geplaatst en naast deze speaker heeft Poco een 3,5 millimeter aansluiting geplaatst. De linkerkant is leeg gelaten. De rechterkant biedt ruimte voor de aan- en uitknop die ook dienst doet als een vingerafdrukscanner. Boven deze knop zitten de volumeknoppen. Dan hebben we nog de onderkant. Hier zitten naast de USB-C aansluiting een speaker en de simlade. In de simlade kun je twee simkaarten kwijt of één simkaart en een SD-kaart.

Interface

Net als zijn voorganger wordt de Poco X4 Pro geleverd met MIUI. MIUI is even wennen, maar als je er eenmaal aan gewend bent, werkt het erg prettig met lekker veel opties, zodat je het toestel naar eigen smaak kunt aanpassen. Zo heb je de mogelijkheid om te kiezen voor een donker thema en kun je het thuisscherm helemaal aanpassen. Je hebt zelfs de mogelijkheid om een custom icon pack te installeren.

Communicatie en multimedia

Een smartphone is er voor om de communiceren. Of dit nu bellen, sms-en of iets anders is, het kan allemaal prima met de Poco X4 Pro. Bellen en sms-en doe je overigens met de standaard apps van Google.

De volledige naam van dit toestel is Poco X4 Pro 5G. Je raadt het al, het toestel beschikt over 5G. Naast 5G worden WiFi, GPS, NFC en Bluetooth ondersteund. Ook is de FM-radio weer aanwezig, net als de infraroodpoort.

Multimedia

De Poco X4 Pro is uitgerust met een fraai OLED scherm en stereo-speakers. Deze twee ingrediënten maakt het dat het toestel uitstekend geschikt is voor multimedia. Het geluid dat uit de stereo speakers komt is goed. Al vinden we het geluid dat uit de speaker aan de bovenkant komt soms ietwat aan de schelle kant.

Poco heeft de X4 Pro een 3,5 millimeter aansluiting meegegeven, iets wat we nog maar weinig tegenkomen bij andere merken. Dit vinden we een pluspunt. Wil je de FM radio gebruiken, dan zal je een headset aan moeten sluiten op de 3,5 millimeter aansluiting. Deze fungeert namelijk als antenne.

Camera: foto en video

De X4 Pro heeft maar liefst vier lenzen meegekregen, als je de selfie-camera ook meetelt. Naast de 108 megapixel hoofdlens, vinden we een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrolens. Aan de camera app heeft de fabrikant niet veel gesleuteld de afgelopen tijd, en dat vinden wij prima. De app is namelijk met zo’n beetje alle opties en functies uitgerust die je maar kan bedenken. En dat zonder onoverzichtelijk te worden. Alle handige functies heb je binnen handbereik en de opties die je niet bij elke foto of video nodig hebt, staan netjes in een makkelijk te bereiken menu.

De kwaliteit van de foto’s kunnen we over het algemeen prima noemen. Af en toe worden de kleuren op de foto net wat te overdreven weergegeven. Te ver inzoomen, en dan hebben we het over 10 maal inzoomen, is niet aan te raden. De foto’s worden er in het geval van te ver inzoomen niet beter op. We zijn te spreken over foto’s die gemaakt zijn in het donker. Deze foto’s laten bij weinig licht redelijk wat details zien.

Net als zijn voorganger heeft de Poco X4 Pro ook weer een galerij van de fabrikant meegekregen. Deze app is vrij simpel van opzet. Je kunt kiezen tussen foto’s en albums. Wanneer je een foto opent, kun je deze vanuit de app delen en bewerken. De foto’s die we met het toestel hebben gemaakt, kun je bekijken via deze link in het digitale fotoalbum.

Selfie-camera

De selfie-camera beschikt over een 16 megapixel lens. Ten opzichte van de Poco X3 Pro lever je qua pixels iets in, de selfie-camera op X3 Pro heeft 20 megapixels. Qua kwaliteit merk je hier niets van, over de kwaliteit van de foto’s zijn we te spreken.

Videocamera

Tijdens het testen van de videocamera hebben we gezocht naar de optie om filmpjes in 4K te schieten. Het blijkt dat de optie niet beschikbaar is. Niet dat we dit erg groot minpunt vinden, maar het bevreemd ons wel ietwat, omdat deze optie bij de voorganger wel aanwezig was. Video’s schieten doe je dus in 720p of in 1080p, oftewel Full-HD. De kwaliteit van de filmpjes is goed te noemen. Kleuren en details worden mooi weergegeven.



Overige mogelijkheden

In dit onderdeel bespreken we enkele eigenschappen die we nog niet hebben besproken, maar in onze ogen wel belangrijk zijn om nog even te bespreken.

Bloatware

We houden niet van bloatware, dat mag duidelijk zijn. Op de Poco X4 Pro wordt helaas wat bloatware meegeleverd. Zo is er AliExpress app voor geïnstalleerd, net als PUBG Mobile, TikTok en WPS Office. Dit hoeft van ons niet. We kunnen begrijpen dat fabrikanten eigen apps meelevert. Dit is ook het geval op dit toestel. Zo is er een muziek app voorgeïnstalleerd en een app die als afstandsbediening dienst doet, zodat je de infraroodpoort kunt gebruiken.

Vingerafdrukscanner

Over de vingerafdrukscanner kunnen we kort zijn, deze is uitstekend. Snel, nauwkeurig, makkelijk te vinden en netjes afgewerkt.

Updatebeleid

De Poco X4 Pro wordt geleverd met Android 11 met daaroverheen MIUI 13. Hoe lang het toestel zal worden ondersteund is niet helemaal duidelijk, maar afgaande op eerdere berichten zal het toestel waarschijnlijk twee OS updates krijgen (naar Android 12 en 13) en zal het toestel drie jaar lang elk kwartaal een beveiligingsupdate ontvangen.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

De Poco X4 Pro beschikt over een prima processor. Niet de snelste of de beste, maar dat hoeft ook helemaal niet. De Snapdragon 695 is snel genoeg voor alle dagelijkse taken. Tel daarbij de 6GB aan werkgeheugen op en je hebt de ingrediënten voor een prima allround smartphone. Het werkgeheugen kan met 2GB virtueel uitgebreid worden, zodat je over 8GB werkgeheugen beschikt. Dit wordt van de 128GB opslaggeheugen afgesnoept.

De accu is 5000 mAh groot. Dit is ruim voldoende om een dag met intensief door te komen. Je houdt aan het eind van zo een dag een procent of 25 over, met een schermtijd van ergens tussen 4 en 5 uur. Erg netjes. Dankzij de meegeleverde snellader van 67 Watt laadt je de accu ook nog eens lekker snel op.

Beoordeling

Zoals we inmiddels gewend zijn, hebben Poco toestellen prima prijs- kwaliteitverhouding. Zo ook de Poco X4 Pro. Voor nog geen € 300,- krijg je een snel toestel met een prima accuduur en ook nog eens een goede camera. Het scherm krijgt ook een dikke voldoende, net als de speakers. Op een paar kleine minpuntjes na zijn we erg tevreden over deze smartphone.

De Poco X4 Pro is verkrijgbaar bij: Bol.com, Belsimpel, Coolblue, Amazon, MediaMarkt en Mobiel.

Poco X4 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 269,00 euro