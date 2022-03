De 5 beste smartphones tot 300 euro (04/2022)

DroidApp heeft een nieuwe editie van het DroidApp Koopadvies voor je. Onafhankelijk geven we je advies voor de beste smartphone tot 300 euro.

Beste smartphone tot 300 euro

Het aanbod smartphones is in verschillende prijsklassen erg groot. Hoewel verschillende telefoons erg op elkaar lijken, kan er wel degelijk verschil in zitten. Gelukkig helpen we je met het kiezen van een nieuwe telefoon. Waar moet je op letten, en wat is de beste smartphone tot 300 euro? We zetten ze voor je op een rijtje.

Poco X4 Pro

De Poco X4 Pro is vers van de pers en werd onlangs aangekondigd door de fabrikant. De telefoon heeft een 6,67 inch AMOLED-scherm en een Snapdragon 695 processor van Qualcomm. Handig is de opslagruimte van 128GB, dat je uit kunt breiden met een geheugenkaart. Er is een 108 megapixel triple-camera en een flinke 5000 mAh accu. Het opladen gaat lekker snel; met 67W. De Poco X4 Pro draait direct op Android 12. De telefoon is voorzien van 5G-ondersteuning. Je kunt twee Android-updates en vier MIUI-updates verwachten, zo beloofde Poco vorig jaar.

Om de Poco X4 Pro aan te schaffen kun je terecht bij Coolblue, Amazon, Mobiel, Belsimpel en Bol.com.

Poco X4 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 288,00 euro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Met de Xiaomi Redmi Note 10 Pro krijg je een smartphone met een vergelijkbaar scherm als de Poco. Er is een 108 megapixel quad-camera, Android 11 en de Snapdragon 732G chipset van Qualcomm. De 5020 mAh batterij kun je met 33W snel opladen. Je hebt toegang tot het 4G-netwerk en dit alles in een stijlvol jasje. Xiaomi belooft twee Android-versie updates en vier MIUI updates.

De Redmi Note 10 Pro is te koop bij Belsimpel, Coolblue, Bol.com, MediaMarkt en Mobiel.

Moto G60s

De Moto G60s van Motorola is uitgerust met een flink 6,8 inch beeldscherm, welke een Full-HD+ resolutie levert met een standaard verversingssnelheid van 60Hz. De telefoon heeft 128GB opslagruimte, er is een quad-camera met 64MP hoofdlens, Android 11 en een Helio G95 chipset. De 5000 mAh accu kun je met de 50W lader snel opladen. Met de fysieke Assistent-knop heb je snel toegang tot de Google Assistent. De Moto G60s is vooral interessant als je een groot scherm zoekt en een lange accuduur.

De Moto G60s is verkrijgbaar bij Coolblue, Belsimpel, Mobiel, Bol.com en MediaMarkt.

Moto G60s Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 189,00 euro

Samsung Galaxy A52

Vorig jaar bracht Samsung de Galaxy A52 uit; een smartphone die heel vaak over de toonbank ging. En terecht, want je krijgt een compleet 4G-toestel voor minder dan 300 euro. Android 11 is inmiddels bijgewerkt naar Android 12, er is een 4500 mAh accu (25W snelladen), een quad-camera met 64MP hoofdlens en het beste updatebeleid in deze prijsklasse krijg je met de A52s. Verder is er een 6,5 inch AMOLED-scherm met 90Hz verversingssnelheid. We hebben de smartphone eerder besproken in onze uitgebreide Samsung Galaxy A52 review.

De Samsung Galaxy A52 is te koop bij Samsung, Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel, Amazon en Mobiel.

Samsung Galaxy A52 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 292,00 euro

Xiaomi 11 Lite NE

De NE-editie van de Xiaomi 11 Lite is uitgerust met 5G. De telefoon is van de nodige functies voorzien. Denk aan een triple-camera met 64MP hoofdlens, een opslagruimte van 128GB, 6GB RAM en een 4250 mAh accu. Deze kun je met 33W opladen en er is een Snapdragon 778G chipset van Qualcomm in het toestel gestopt. Op moment van schrijven draait het toestel nog op Android 11, al zou Android 12 onderweg zijn. Je kunt bij de Xiaomi 11 Lite NE kiezen uit verschillende stijlvolle kleuren.

Je kunt de Xiaomi 11 Lite NE kopen bij Coolblue, Bol.com, bij Belsimpel, Mobiel en MediaMarkt.

Welke moet ik kiezen?

Er is nog veel meer te kiezen, maar we hebben hier een selectie gemaakt met de beste modellen. We hebben onder andere gekeken naar de updates en de specificaties. Van alle vijf de modellen kun je lang plezier hebben. Samsung is het meest duidelijk met het updatebeleid en is voorzien van een gebruiksvriendelijke bediening. Ook scoort de camera bovengemiddeld goed. De Poco X4 Pro is direct al voorzien van Android 12, biedt mooie hardware en snel opladen. Daarbij is dit model voorzien van 5G, mocht je dit belangrijk vinden.