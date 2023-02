Poco introduceert Poco X5 en Poco X5 Pro

Twee nieuwe smartphones zijn aangekondigd door Poco, het (voormalige) dochtermerk van Xiaomi. De fabrikant haalt het doek van de Poco X5 en de Poco X5 Pro. We hebben de details van de nieuwe smartphones op een rijtje gezet.

Poco X5 en X5 Pro aangekondigd

Ieder jaar weet Poco te overtuigen met uitgebreide smartphones met een erg gunstig prijskaartje. Dat zal het dochtermerk van Xiaomi ook dit jaar doen met de Poco X5 en de Poco X5 Pro. Hoewel, we spreken hier wel over het dochtermerk, officieel is het een voormalig dochtermerk van Xiaomi. Echter is de invloed van Xiaomi nog steeds enorm.

De smartphones richten zich weer op degenen die op zoek zijn naar een prima smartphone, voor een niet al te hoge prijs. Daarbij viert het merk haar vijfjarig jubileum. Het Pro-model is volgens Poco speciaal ontworpen voor degenen die graag content maken en delen. Bij de Poco X5 ligt de focus op het scherm en de prestaties, met een prijs beneden de 350 euro.

Poco X5

We beginnen met de Poco X5 Pro. Dit toestel is voorzien van een 6,67 inch 120Hz AMOLED-scherm en een gewicht dat uitkomt op slechts 189 gram, wat lekker licht is. Volgens Poco weet het display zich te onderscheiden met een hoge contrastverhouding en een breed kleurengamma. Aan boord is een Snapdragon 695 octa-core chipset met ondersteuning voor 5G. Het is dezelfde processor als in de Poco X4 Pro. De 5000 mAh batterij kan met 33W opgeladen worden, waardoor het in ongeveer 68 minuten zich volledig weet op te laden.

Voor het fotografiewerk is de telefoon uitgerust met drie camera’s. Een 48 megapixel camera, 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrosensor. Voorop huist een 13 megapixel front-camera. We zien verder dat Poco de mogelijkheid biedt om een geheugenkaart te plaatsen, al gaat dit dan wel ten koste van

Poco brengt de Poco X5 uit voor 299 euro (6GB+128GB) of 349 euro (8GB+256GB). De telefoons zijn verkrijgbaar vanaf vandaag met een Early Bird-korting. Voor respectievelijk 249 en 299 euro kun je de smartphones met korting aanschaffen bij Belsimpel, tot 13 februari. Je hebt de keuze uit blauw, zwart en groen. De Poco X5 is voorzien van MIUI 13.

Poco X5 Pro

Wil je nog meer uit een smartphone halen voor niet al teveel geld, dan kun je bij het merk terecht bij de Poco X5 Pro. Dit toestel biedt een 6,67 inch Full-HD+ AMOLED 120Hz scherm en voorziet je van een Snapdragon 778G chipset, een processor die toch al weer wat jaartjes meegaat in het circuit. De 5000 mAh batterij kan met 67W snel opgeladen worden.

Gebruik je je smartphone voor het maken van foto’s, dan heeft het merk een 108 megapixel camera voor je in de aanbieding. Deze biedt daarnaast een 8 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrolens. De front-camera telt 16 megapixel. Poco geeft het toestel Android 12 mee met MIUI 14. Ja, je leest het goed, Android 12.

De Poco X5 Pro is er in zwart, blauw en geel in 6GB+128GB of 8GB+256GB. De prijzen liggen op 349 euro en 399 euro. Wil je daarop besparen? Tot 13 februari betaal je 319 euro 369 euro. Je kunt hiervoor terecht bij Belsimpel.

