Poco presenteert op 6 februari nieuwe Poco X5 (Pro)

De nieuwe Poco X5 Pro kwam eerder al voorbij in het geruchtencircuit, nu is bekend wanneer de smartphones uit de nieuwe serie aangekondigd zullen worden. De datum 6 februari kan omcirkeld worden.

Poco X5 (Pro) op 6 februari

Het (voormalige) dochtermerk van Xiaomi, Poco, zal op 6 februari haar nieuwe smartphones presenteren. Het merk staat bekend om haar toestellen met krachtige hardware voor een erg scherpe prijs. De toestellen zijn voorzien van de MIUI skin die we ook kennen van Xiaomi. Vorig jaar verscheen onze Poco X4 Pro review en nu is het tijd dat er een opvolger uitgebracht wordt.

Poco zal volgende week de nieuwe Poco X5 Pro laten zien, en ook de Poco X5 komt aan bod. De fabrikant heeft het over een ‘global launch’, wat kan duiden op een komst van het toestel naar Europa. Gezien eerdere modellen ook in ons land uitgebracht zijn, verwachten we de Poco X5-serie ook hier.

Van de Poxo X5 Pro wordt verwacht dat het toestel een 6,67 inch AMOLED-scherm heeft. Deze levert een Full-HD+ resolutie met een 120Hz verversingssnelheid en is voorzien van een Snapdragon 778G chipset. Er wordt ook gesproken over een een 108 megapixel hoofdcamera en een 5000 mAh batterij met 67W laden. Op 6 februari zullen we alle details te horen krijgen.