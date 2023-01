Poco X5 Pro verschenen op foto’s: dit kunnen we verwachten

Een nieuwe smartphone van Poco zit eraan te komen. De fabrikant komt nu in het nieuws met de nieuwe Poco X5 Pro, als opvolger van de eerder verschenen Poco X4 Pro. Wat heeft de nieuwe telefoon te bieden?

Poco X5 Pro in het nieuws

Voor het eerst komt de Poco X5 Pro een bezoek brengen aan het geruchtencircuit. De telefoon in kwestie zal de huidige Poco X4 Pro opvolgen die vorig jaar verscheen. Dankzij leaker JAOLtech komen we meer te weten over de nieuwe smartphone. Daarbij is ook duidelijk dat het toestel in een kleurrijke behuizing aangeschaft kan worden, met de traditionele gele achterkant. Opvallend is de grote cameramodule aan de achterzijde. Hierin zitten drie lenzen. Dankzij het schermfolie met tekst en uitleg, komen we ook de nodige specificaties alvast te weten.

Over de camera weten we bijvoorbeeld dat de module een 108 megapixel hoofdcamera biedt. Poco zal de nieuwe Poco X5 Pro voorzien van een Snapdragon 778G processor, inclusief de ondersteuning voor het 5G-netwerk. Verder zien we een 5000 mAh batterij die met 67W weer snel opgeladen kan worden. De grootte van het scherm is nog onduidelijk, maar wel weten we dat de Poco een 120Hz AMOLED-scherm krijgt met een Full-HD+ resolutie. Verder kunnen we ook dubbele speakers verwachten en is NFC aanwezig. We verwachten verder dat de Poco X5 Pro met Android 13 geleverd wordt, samen met MIUI. De telefoon is vervaardigd uit plastic.

We verwachten in de komende tijd meer informatie over de nieuwe Poco X5 Pro. Als we hierover meer informatie hebben, delen we dat natuurlijk met je.