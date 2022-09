Poco lanceert nieuwe Poco M5 en M5s

Twee nieuwe smartphones zijn toegevoegd aan het portfolio van fabrikant Poco. Het merk presenteert de nieuwe Poco M5 en de Poco M5s. Beide toestellen zullen ook in Nederland uitgebracht worden.

Poco M5 en M5s

Poco heeft haar nieuwe Poco M5 en Poco M5s aangekondigd. De telefoons richten zich op de jongere doelgroep, maar kunnen ook andere doelgroepen bekoren. Volgens de fabrikant moet het toestel een goede gaming- en audiovisuele ervaring bieden. De details van de toestellen zetten we voor je op een rijtje.

Poco M5

De Poco M5 is verkrijgbaar in de kleuren geel, zwart en groen en biedt een 6,58 inch 90Hz IPS LCD-scherm met een Full-HD+ resolutie. De telefoon wordt geleverd met de MediaTek Helio G99 chipset en in de geheugenconfiguraties 4GB/64GB, 4GB/128GB en 6GB/128GB. De Poco M5 wordt geleverd met Android 12, heeft een 5000 mAh batterij met 18W laden en een triple-camera met 50MP hoofdcamera en tweemaal een 2MP lens.

Vooral op het gebied van gaming belooft Poco de nodige mogelijkheden. Dankzij technische snufjes wordt de CPU, GPU en het werkgeheugen afgestemd en geoptimaliseerd op de game, om zo stabiel mogelijk te kunnen spelen. Ook het spelen van zwaar belastende games moet geen problemen opleveren, zo stelt de fabrikant.

Poco M5s

De Poco M5s is uitgerust met een 6,43 inch AMOLED-scherm, eveneens met een Full-HD+ resolutie. Poco geeft de telefoon hierbij een MediaTek Helio G95 chipset, in de configuraties 4GB/64GB, 4GB/128GB en 6GB/128GB. Voor het maken van foto’s is de smartphone uitgerusdt met een 64MP hoofdcamera, 8MP groothoeklens en twee 2MP lenzen voor de diepte. Ook hier zien we een 5000 mAh batterij, al kun je deze met 33W snel opladen.

Waar de Poco M5 zich vooral richt op het gamen, richt de M5s zich voornamelijk op het gebruik van multimedia en entertainment. Zo zijn er dubbele luidsprekers en zijn er verschillende handigheden om te genieten van wat er op het scherm gebeurt. Met de Creative Studio kun je meer uit je foto’s en video’s halen.

Beschikbaarheid

De Poco M5 gaat de deur uit vanaf een bedrag van 189,90 euro. Voor de Poco M5s geldt een adviesprijs van 229,90 euro. Van 12 september tot en met 17 september kun je met enkele tientjes korting de toestellen scoren in de early-bird sale.

Poco M5 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend