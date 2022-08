Poco komt 5 september met Poco M5 en M5s: specs gelekt

Poco zal begin volgende maand twee nieuwe smartphones introduceren. Het gaat hierbij om de Poco M5 en de Poco M5s. De aankondiging staat gepland op 5 september en nu zijn de specificaties opgedoken van de nieuwe devices.

Poco M5 en M5s onderweg

De Poco M-serie zijn betaalbare toestellen en begin dit jaar zagen we al de Poco M4 Pro. Dit jaar kunnen we kennismaken met de nieuwe Poco M5 en Poco M5s, zo blijkt uit een nieuwe teaser die door de fabrikant is gepubliceerd. Op de teaser staat dat Poco de telefoons op 5 september zal aankondigen op een online event, al is nu niet duidelijk of de smartphones ook in Nederland uitgebracht gaan worden. De Poco M4 verscheen hier wel.

De Poco krijgt een 6,58 inch Full-HD+ LCD-scherm. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en je krijgt de MediaTek Helio G99 chipset. Poco geeft je de keuze uit drie configuraties; 4GB/64GB, 4GB/128GB en 6GB/128GB. Je krijgt Android 12, samen met de MIUI 13 skin. Kijkend naar de lijst met specificaties kun je verder een 5000 mAh batterij verwachten met 33W laden. Alle details krijgen we op 5 september te horen.