Poco Watch en Buds Pro gepresenteerd: minder dan 100 euro

Poco, het voormalige dochtermerk van Xiaomi presenteerde dinsdag haar Poco F4 GT. Twee andere producten die zijn aangekondigd, zijn de Watch en de Buds Pro.

Poco Watch en Buds Pro

Er is een uitbreiding van het assortiment van Poco. Het Chinese merk kondigde dinsdag al de Poco F4 GT aan als nieuwe high-end smartphone. Het merk heeft ook twee andere apparaten aangekondigd, welke eveneens uitgebracht zullen worden in Europa, en ook in Nederland en België. We zetten de details op een rijtje.

Poco Watch

Allereerst het sporthorloge van Poco. De Poco Watch is voorzien van een 1,6 inch AMOLED-scherm met dunne schermranden. Je kunt kiezen uit verschillende kleuren waarin het horloge beschikbaar is. Multisysteem GPS zorgt ervoor dat je meer dan 100 trainingsmodi nauwkeurig kunt bijhouden. Verder kan de slaapmonitoringfunctie gebruikt worden, waarbij ook het bloedzuurstofniveau gemeten kan worden. Op deze manier moeten gebruikers inzichtelijk krijgen hoe het sportroutine het beste aangepast kan worden aan de levensstijl.

Volgens Poco gaat de accu van de Poco Watch tot 14 dagen mee op een volle lading. Het opladen gaat middels een magnetische oplader. Het sporthorloge komt op de markt voor 79 euro. Wanneer dit precies gaat gebeuren, is niet bekend.

Poco Buds Pro

Een ander nieuw product van Poco zijn de Poco Buds Pro. Deze headset is in een Genshin Impact Edition gestoken, speciaal voor de fans hiervan. Hierbij zijn deze kleurrijke oortjes voorzien van ANC, active noise cancelling. Het geluid wordt gerealiseerd dankzij 9 mm drivers. Met de oplaadcase in de buurt kunnen de oortjes het 28 uur uithouden. De prijs van de headset komt uit op 69 euro.