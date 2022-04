Pixel Watch achtergelaten in restaurant: dit zijn de foto’s

Als het goed is, is volgende maand de aankondiging van de eerste smartwatch van Google; de Pixel Watch. Het model kwam vorige week al in het nieuws, en is dat nu opnieuw. De Pixel Watch is namelijk te zien op verschillende foto’s.

Google Pixel Watch op foto’s

Vorige week schreven we al over de renders die online zijn verschenen van de nieuwe Pixel Watch. Nu is het tijd voor de volgende reeks foto’s die van het apparaat zijn verschenen. Het gaat hierbij om de eerste smartwatch van Google die naar verwachting tijdens Google I/O in mei gepresenteerd zal worden.

We zien een rond ontwerp en toont een bolling aan de rand. We zien verder de kroon, aan de rechterkant van het scherm. Vermoedelijk kan hiermee ook door het menu gescrold worden. Helaas ontbreekt het nog aan foto’s van bijvoorbeeld het scherm; waardoor we niet precies goed te zien krijgen hoe breed de schermranden zijn. De hardware voor de hartslagmeter en verschillende andere gezondheidsfuncties zou ook aanwezig zijn in het model.

Net als de Galaxy Watch 4 wordt verwacht dat het horloge voorzien is van Wear OS 3. De aankondiging zal in mei plaatsvinden, volgens eerdere geruchten op 26 mei.