Pixel Watch duikt op in officiële video: dit zijn de kleuren

Google heeft een video gepubliceerd waarin de nieuwe Pixel Watch te zien is. Hierbij zien we ook de kleuren van het horloge. Het gaat al lange tijd in het technieuws over de nieuwe Pixel Watch.

Pixel Watch in video

De nieuwe Google Pixel Watch gaat al lange tijd rond in het berichtencircuit. Helemaal onbekend is hij niet; Google heeft immers al bevestigd dat het merk komt met een eigen smartwatch. In de video die nu is uitgebracht, krijgen we meer te zien van de Pixel Watch.

De smartwatch zal op 6 oktober officieel aangekondigd worden. Het horloge zal leverbaar worden in de kleuren zwart, zilver en goud en komt met bandjes in de kleuren zwart, lichtgroen, beige en grijs.

Het ontwerp van de Pixel Watch is bekend; zo krijgt het apparaat een ronde kast. Van de week dook de prijs al op van het horloge, waarbij gesproken werd over een verkoopprijs van 349 dollar. Op 6 oktober zullen we alles definitief horen. Dan krijgen we ook de Pixel 7-serie te zien. Deze week verscheen de nieuwe Chromecast met Google TV 2K al in Nederland.