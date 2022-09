‘Dit wordt de prijs van de Pixel Watch’

De nieuwe smartwatch van Google zullen we in oktober officieel te zien krijgen. Dankzij nieuwe informatie komen we de prijs van de Pixel Watch te weten.

Pixel Watch

De nieuwe Pixel Watch is al meermaals in het nieuws geweest. Het bestaan van dit slimme horloge is al bevestigd tijdens de afgelopen editie van Google I/O en hij is al in het echt opgedoken. Nu is er meer informatie verschenen over de prijs van de nieuwe Pixel Watch. Het horloge zal leverbaar worden in de kleuren zwart, goud en zilver.

Het gaat in eerste instantie om de Amerikaanse prijzen. De WiFi-versie met Bluetooth zal voor 349,99 dollar verkocht worden. Het LTE-model zal 50 dollar duurder zijn en uitkomen op een prijs van 399,99 dollar. Hiermee liggen de prijzen hoger dan bij de Galaxy Watch 5 van Samsung.

Volgens de bron trekt Google de Europese prijzen gelijk. Echter zou het goed kunnen zijn dat hier nog BTW bij berekend gaat worden. In Nederland zou dat uitkomen op een totaalprijs van 424 euro en 484 euro. Echter is het nog maar de vraag of we het horloge ook in Nederland gaan zien. Pixel-apparaten verschijnen doorgaans namelijk niet in ons land.