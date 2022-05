Google brengt dit jaar een nieuwe versie uit van de Pixel Buds Pro waarmee het de Pixel Buds-lijn nog een vervolg geeft. We hebben de nieuwigheden van deze in-ear hoofdtelefoon op een rij gezet.

Nieuwe Pixel Buds Pro

De nieuwe Google Pixel Buds Pro komen beschikbaar in vier verschillende kleuren, waaronder groen, rood, grijs en zwart. Maar veel belangrijker nog zijn de audio specificaties. Google heeft namelijk de in-ears uitgerust met actieve noise cancelling (ANC) waarbij het in-ear gedeelte zich vormt naar je gehoor. Daarmee claimt Google dat er geen geluiden van buitenaf je muziek ervaring zullen storen. Natuurlijk kan je ook de ANC uitzetten waardoor je via de Pixel Buds Pro gewoon kunt horen wat er om je heen gebeurt.

Naast actieve geluidsdemping claimt Google dat de oortjes een batterijduur van circa 11 uur hebben, met ANC ingeschakeld loopt dit terug naar 7 uur. Natuurlijk heb je op de headset ook snel toegang to de Google Assistent. Verder zou er ondersteuning zijn voor meerdere apparaten zodat je kunt schakelen tussen bijvoorbeeld je Android telefoon en laptop.

De Pixel Buds zijn beschikbaar als pre-order op 21 juli dit jaar en hebben een prijskaartje van 199 dollar gekregen. De Buds worden uitgebracht in geselecteerde landen, dus mocht je interesse hebben in deze gadget dan is een tripje naar het buitenland niet uitgesloten!