Google presenteert goedkopere Pixel 6a

Na jaren van afwezigheid vanwege het Coronavirus, is er weer een fysieke editie van Google I/O. Tijdens de 2022-editie van Google I/O heeft de fabrikant het nieuwe toestel, de Pixel 6a aangekondigd. We zetten de details op een rijtje.

Pixel 6a aangekondigd

De Pixel 6-serie is uitgebreid met een derde model. Na de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro heeft Google vanavond het doek van de Pixel 6a gehaald. Het toestel volgt hiermee de Pixel 5a op, welke vorig jaar augustus door Google werd gepresenteerd. De smartphone uit de hand van Google is een goedkoopste model uit de Pixel 6-serie, en dat is aan sommige specificaties ook wel te zien.

Google geeft de Pixel 6a een 6,1 inch OLED-beeldscherm, waarbij het vasthoudt aan de standaard 60Hz verversingssnelheid. Aan boord is een eigen Tensor-processor, samen met 6GB aan werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 4306 mAh accu. Deze batterij biedt ondersteuning voor snelladen, maar op dit moment ontbreekt informatie over welke snelheid dit is. De vingerafdrukscanner zit in het scherm en ook zijn er stereo-speakers.

Voor de foto’s is de smartphone uitgerust met een dual-camera, waarbij er een 12,2 megapixel hoofdcamera is en een 12 megapixel groothoeklens. De voorkant biedt een 8 megapixel front-camera. Aanwezig zijn verschillende tools, waaronder de Magic Eraser, ofwel de gum waarmee je ongewenste objecten uit je foto kunt halen. Natuurlijk verschijnt de smartphone met Android 12 en belooft Google voor de Pixel 6a minimaal 5 jaar aan updates.

De prijs komt uit voor 449 dollar vanaf 21 juli. Er is niets bekend gemaakt over een komst naar Europa. We verwachten niet dat het model naar Nederland en België komt.