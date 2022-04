Zo ziet de nieuwe Pixel Watch eruit om je pols

Van de week kregen we al beelden te zien van het ontwerp van de nieuwe Pixel Watch, nu zien we andere nieuwe foto’s. Het apparaat is te zien om de pols.

Als er één gadget is die veel aandacht krijgt de laatste tijd, dan is het wel de Pixel Watch. Dit horloge moet de eerste smartwatch zijn van Google zelf en wordt in mei verwacht. Na de eerdere foto’s die zijn verschenen, is het nu de beurt aan een volgende lichting foto’s.

De foto’s die nu zijn verschenen laten het horloge om de pols zien. Zo krijgen we een nog beter beeld van het nieuwe horloge dat Google vermoedelijk over een paar weken wil laten zien. Het horloge krijgt, zoals te zien is op de foto, een zwarte siliconen band mee. Alle andere details zullen we de komende tijd te horen krijgen, al zien we in onderstaande tweet alvast nog wat interessante informatie, bijvoorbeeld over de prijs.

Got some info on Pixel Watch from a relatively new source

1) Google Samsung partnership here as well.

2) Same sensors as Galaxy Watch (ECG & more)

3) new WearOS 3.1 build

4) 2 sizes, atleast 4 color watch bands.

5) Limited release, priced between $300-400

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 27, 2022