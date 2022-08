Samsung presenteert nieuwe Galaxy Watch 5 en Galaxy Buds 2 Pro

Tijdens Samsung Galaxy Unpacked augustus 2022 was het tijd voor vier nieuwe producten van Samsung. We zagen al de Galaxy Z Flip 4 en Fold 4; daar komen de Samsung Galaxy Watch 5 en de Galaxy Buds 2 Pro bij. Alles wat je moet weten zetten we op een rijtje.

Galaxy Watch 5

Eindelijk, daar is hij dan; de nieuwe Samsung Galaxy Watch 5, nadat we vanmiddag ook de Galaxy Z Flip 4 en Fold 4 zagen. De fabrikant heeft het doek van de nieuwe smartwatches gehaald. De nieuwe Galaxy Watch verschijnt in twee versies; één met een klokkast van 40 millimeter en een model met een wijzerplaat van 44 millimeter. Dan is er ook nog de Galaxy Watch 5 Pro, welke net als het 44mm model over een 1,36 inch beeldscherm beschikt.

We beginnen gelijk met de Galaxy Watch 5 Pro, want hoewel Samsung dat horloge van eenzelfde scherm heeft voorzien, is er toch wat verschil, want de grootte bedraagt bij dit model 45 millimeter. De behuizing is namelijk vervaardigd uit titanium en biedt het wat meer ruimte in het horloge zelf. Dit resulteert in een 590 mAh batterij. Verder heeft de Watch 5 Pro de Route Target Workout waarmee je je wandeling kunt delen en nieuwe gebieden kunt ontdekken; dit geldt ook voor fiets- en looproutes.

De Galaxy Watch 5 Pro

Dan is er nog de Galaxy Watch 5 40mm. Dit model krijgt een 1,19 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 396 x 396 pixels. De accu is ten opzichte van zijn voorganger iets groter en komt uit op een capaciteit van 284 mAh. Bij het 44mm model is er een 1,36 inch scherm met een resolutie van 450 x 450 pixels. Ook hier zien we een grotere accucapaciteit, van 410 mAh. De drie horloges worden voorzien van een 10W laden, en hebben een Exynos W920 chipset aan boord.

De Samsung Galaxy Watch 5-serie moet mensen helpen om nog meer inzicht te krijgen in gezond leven. Hiervoor zijn er de nodige sensoren. De BioActive Sensor combineert de sensoren Optical Heart Rate, Electrical Heart signal en Bioelectrical Impendance Analysis. Dit moet zorgen voor nog nauwkeurigere resultaten op het gebied van zuurstofniveaus, je hartslag en stressniveau.

Daarbij biedt de Watch 5 inzicht in je bloeddruk en ECG3. Natuurlijk is het ook mogelijk je slaap te monitoren en is er een slaapcoachingsprogramma die je een maandlang begeleidt bij het gericht toewerken naar het verbeteren van je slaap. Verder is er de Google Assistent met Spotify-integratie en kun je met de SmartThings-integratie bijvoorbeeld de tv, airco of verlichting aan of uitzetten.

De Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro zijn beschikbaar voor pre-order en liggen vanaf 26 augustus in de winkel. De Galaxy Watch 5 kost 299 euro; 349 euro voor het LTE-model, 329 euro voor het 44mm model en 379 euro voor het grootste model met LTE. Voor de Pro betaal je 469 euro, of als je hem met 4G wilt 519 euro.

Galaxy Buds 2 Pro

De nieuwe set earbuds is ook officieel: de Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Dit nieuwe model kent verschillende verbeteringen. De vormgeving is vrijwel volledig mat en er zijn 10mm drivers. Voor een optimale ruisonderdrukking en het beste stemgeluid zijn er meerdere microfoons geplaatst. De Galaxy Buds 2 Pro zijn voorzien van intelligente actieve ruisonderdrukking, 360 graden audio en kunnen overweg met Bluetooth 5.3.

Voor de beste geluidskwaliteit zijn de earbuds van Samsung ook voorzien van HD-spraakopname en kan hij tegen water dankzij de IPX7-certificering. Met één acculading kun je 29 uur doen (met de oplaadcase) en is er voor de oordopjes zelf een afspeeltijd van 8 uur. De case kan zowel draadloos als via de USB-C aansluiting opgeladen worden. Daarnaast kun je 24-bit HiFi Audio gebruiken en schakel je met een simpele aanraking over naar het geluid van je smartphone. De Galaxy Buds 2 Pro kosten 229 euro en is beschikbaar in het Graphite, White en Bora Purple. Deze zijn vanaf vandaag te koop.

Je kunt voor de producten terecht bij Samsung zelf, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.