Samsung kondigt vouwbare Galaxy Z Flip 4 en Z Fold 4 aan

Samsung heeft de nieuwe vouwbare smartphones aangekondigd voor 2022. De fabrikant haalt het doek van de Galaxy Z Flip 4 en de Galaxy Z Fold 4. De twee smartphones domineerden de laatste weken al vaak in het nieuws. Nu weten we alles over de nieuwe toestellen.

Galaxy Z Flip 4 en Z Fold 4 aangekondigd

Als opvolger van de Galaxy Z Flip en Fold 3-serie, zijn hier de modellen voor 2022. De fabrikant heeft vanmiddag de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 4 en de Samsung Galaxy Z Fold 4 aangekondigd. Vanmiddag zagen we ook al de Galaxy Watch 5 en Galaxy Buds 2 Pro. Eerder gingen er geruchten dat de ‘Z’ uit de naam weggelaten zou worden; maar daar lijkt geen sprake van te zijn. De details van de twee smartphones zetten we voor je op een rijtje.

Samsung Galaxy Z Flip 4

We beginnen met de Samsung Galaxy Z Flip 4. Deze stijlvolle smartphone heeft veel overeenkomsten met het voorgaande model. De smartphone is voorzien van een vouwbaar scherm waarbij je deze opent zoals een clamshell toestel van vroeger. We beginnen aan de buitenkant; daar zit aan de voorkant en een 1,9 inch secundair scherm met een resolutie van 512 x 260 pixels. Hiermee kun je direct een preview openen van de camera en krijg je natuurlijk ook direct inzicht in notificaties, meldingen en dergelijke.

Opengeklapt heeft de Samsung Galaxy Z Flip 4 een 7,6 inch Dynamic AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie, samen met een verversingssnelheid van 120Hz. De smartphone van Samsung krijgt de Snapdragon 8+ Gen 1 chipset mee, samen met 8GB RAM en 128GB, 256GB of 512GB. De foto’s maak je met de 12MP camera of 12MP groothoeklens. Je kunt de Z Flip 4 gedeeltelijk vouwen en zo handsfree video’s of groep-selfies maken vanuit verschillende hoeken. Met Quick Shot maak je direct haarscherpe video-opnames of foto’s en kunt deze direct delen met bijvoorbeeld Facebook; dit terwijl je het scherm gewoon dicht laat; want dit doe je met het Cover Scherm.

Er is een 10 megapixel front-camera geplaatst achter het scherm. De Galaxy Z Flip 4 krijgt een 3700 mAh accu mee met ondersteuning voor 25W snel en 15W draadloos opladen. Het is de eerste smartphone met Android 12L en krijgt de smartphone vier Android OS-updates en vijf jaar beveiligingsupdates.

De prijs van de Galaxy Z Flip 4 start bij 1099 euro. Ga je voor de 256GB-versie, dan moet je 1159 euro overmaken naar de Zuid-Koreaanse rekening. Voor de 512GB-versie komt dit bedrag uit op 1279 euro.

Samsung Galaxy Z Fold 4

Natuurlijk is er ook nog de Samsung Galaxy Z Flip 4. Deze vouwbare smartphone is te herkennen aan een ander ontwerp; je opent hem namelijk als een boek, net als bij de Galaxy Z Fold 3. Samsung belooft een smartphone waarbij de scharnieren nog beter zijn en ook de vouw tussen het scherm nog beter weggewerkt is. Samsung laat je op de nieuwe Z Fold 4 beter multitasking, en dat is ook mogelijk dankzij het 7,6 inch AMOLED-scherm met Quad-HD+ resolutie. Er is ruimte om drie vensters tegelijkertijd open te hebben staan op de Fold. Uiteraard is er de S Pen waarmee je nog meer uit het toestel kunt halen. Zo kun je onderweg tekenen of aantekeningen maken.

Ook hier zien we de Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, samen met 12GB RAM en 256GB/512GB opslagruimte. In sommige landen is er ook een 1TB versie verkrijgbaar, en deze komt ook naar Nederland. Samsung heeft de 10 megapixel camera achter het grote scherm geplaatst. Aan de buitenkant zijn er een 50MP, 12MP groothoek en 10MP tele-camera aanwezig voor het vastleggen van beelden. Samsung laat je met deze telelens 3x optisch inzoomen. Aan deze buitenkant heeft de Galaxy Z Fold 4 een 6,2 inch scherm geplaatst met een resolutie van 2316 x 904 pixels, waardoor deze smaller is dan bij een normale smartphone. Met de bescherming moet het ook wel goed zitten; het toestel is 200.000 keer opengeklapt en getest en ook valtesten moet de telefoon goed doorstaan.

Kies je voor de Samsung Galaxy Z Fold 4, dan zal je diep in de buidel moeten tasten. De prijs start bij 1799 euro, terwijl je voor 1899 euro de versie met 512GB interne opslagruimte krijgt. Het 1TB model komt naar ons land voor 2159 euro.

Beschikbaarheid

Samsung legt de toestellen vanaf 26 augustus in de winkels. Tot die tijd is het mogelijk om een pre-order te plaatsen voor een nieuwe foldable smartphone.

Je kunt voor de producten terecht bij Samsung zelf, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel.