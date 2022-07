Samsung Galaxy Z Fold 4 en Flip 4: foto’s tonen smartphones in volle glorie

Er gaat bijna geen dag voorbij dat het gaat over de nieuwe vouwbare smartphones van Samsung. Zo is ook nu het geval. De Samsung Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4 zijn beide te zien in erg duidelijke foto’s; met dank aan Evan Blass.

Fold en Flip 4 in beeld

We hebben al veel gezien en gehoord van en over de nieuwe foldable smartphones van Samsung. Op 10 augustus zullen de Samsung Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4 officieel aangekondigd worden. Dankzij Evan Blass, bekend van zijn vele leaks, komen we nu echt goed te weten welk ontwerp de smartphones meekrijgen. Duidelijk is dat Samsung niet veel heeft veranderd aan het design van de Flip en de Fold. Zo gaat de Fold nog steeds open als een boek, terwijl de Flip opengaat als een oude clamshell smartphone.

De Samsung Galaxy Z Fold 4 komt beschikbaar in de kleuren zwart, grijs en beige-goud. Bij de Galaxy Z Flip 4 krijg je iets meer kleurkeuzes. Zo is er de keuze uit zwart, paars, blauw en crème. Op 10 augustus zullen we alles te weten komen over de nieuwe smartphones, die sowieso al voorzien worden van een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 chipset. Mogelijk zien we op die dag ook de nieuwe Samsung Galaxy Watch 5-smartwatch van het bedrijf. Op 26 augustus zouden de nieuwe apparaten in de winkels moeten liggen.